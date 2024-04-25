Merkez Bankası'nın faiz kararına Güzem Yılmaz Ertem'den dikkat çeken yorum
Merkez Bankası'nın politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 50'de sabit tutmasının ardından ekonomistlerden ilk yorumlar gelmeye başladı. Güzem Yılmaz Ertem, piyasa fonlamasının yüzde 53 üst bandında olduğunu belirterek, "Aslında TCMB Mart’tan bu yana zaten faiz artışı yaptı” değerlendirmesinde bulundu.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 50’de sabit bıraktı.
Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası deneyimli iktisatçılardan yorumlar gelmeye başladı.
Gazeteci Güzem Yılmaz Ertem, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, “Piyasa fonlaması zaten yüzde 53 üst banda yapıştı. Yani aslında TCMB Mart’tan bu yana zaten faiz artışı yaptı” değerlendirmesini yaptı.