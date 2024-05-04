GREEN CARD 2024 SORGULAMA: Green card başvuru sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Green Card başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ABD'de yaşamak için başvuruda bulunanlar tarafından sorgulanıyor. ABD tarafından ülkedeki göçmenler arasında çeşitliliği artırmak için düzenlenen Yeşil Kart (Green Card) çekilişi için sonuçlar bekleniyor. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Green Card sonuçları nasıl öğrenilir?

Green Card sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde dvprogram.state.gov sitesinden üzerinden açıklanacak. DV-2024 Katılımcılar, 4 Mayıs 2024'te öğlen (EDT)'den başlayarak Green Card sonuçlarını öğrenebilecekler. Başvuru sonuçları http://dvprogram.state.gov sitesinden sorgulanacak.

Green Card sonuçlari nasıl sorgulanır?

DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak olan Green Card sonuçları, teyit numarası (Confirmation Number) ile görüntülenebilecek.

Green Card çekiliş sonuçları 16 haneli teyit numarası, soyadı, doğum yılı ve kimlik doğrulama koduyla sorgulanacak.

Ekranda adaylar seçilip seçilmediklerini öğrenebilecek. Çeşitlilik Vizesi katılımcılarının seçildikleri konusunda bilgilendirildikleri, başvurularına nasıl devam edeceklerine dair talimatlara ulaştıkları ve göçmen vize mülakatı randevu tarihi ve saati hakkında bilgiler dvprogram.state.gov adresinde olacak.

Green Card nasıl alınır? Başvuru şartları neler?

• Amerikan hükümeti her yıl Green Card çekilişine katılım için uygun ülkeler listesi açıklıyor. Türkiye, şimdilik uygun ülkeler arasında yer alıyor.

• Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.

• Başvurmak için 18 yaşın üstünde olma şartı aranıyor.

• Başvuruların mutlaka resmi web sayfası üzerinden yapılması gerekiyor. Posta veya elden başvuru kesinlikle kabul edilmiyor.

• Başvuru için istenilen fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmalı. Fotoğraf yüzünden pek çok aday elenebiliyor.

• Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.

• Başvurmak için belli bir maddi güce sahip olmak gerekmiyor.

• Başvurmak için İngilizce yeterliliği istenmiyor.

• Evli çiftlerin başvurusu şanslarını ikiye katlayabiliyor, çünkü kazanan kişinin otomatik olarak eşi ve çocukları da Green Card sahibi oluyor.