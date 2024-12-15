Tekstil devi iflasın eşiğinde: Mahkemeden 2 ay süre

Bursa merkezli 40 yıllık tekstil devi Sateks, artan maaliyetler ve yüksek giderler nedeniyle iflasla karşı karşıya kaldı.

Şirket toparlanma için mücadele ederken 3 ay önce konkardota talebinde bulundu. Mahkeme ise tekstil devine 3 ay süre tanıdı. Ancak toparlanma beklenenden uzun sürünce konkardota süresi 2 ay daha uzatıldı.

Hem iç hem de dış pazarın ihtiyaçlarına cevap veren Sateks, yıllık 4 bin 800 ton, aylık ise 600 ton üretim kapasitesine sahip. Ürünler ise başta İngiltere, Almanya, İtalya, Hong Kong ve Bulgaristan olmak üzere pek çok ülkeye ürün ihraç ediyor.

Ancak ekonomik kriz ve artan maliyetler, konkordato başvurularını artırıyor. Sateks ise önümüzdeki 2 ay boyunca toparlanamazsa iflas bayrağını çekebilir.