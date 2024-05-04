S&P Türkiye'nin kredi notunu yükseltirken Mahfi Hoca'dan ilk yorum
Standard and Poors (S&P) Türkiye'nin kredi notunu B'den B+'ya yükseltti. Deneyimli iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, S&P kararını "Olumlu bir gelişme" olarak nitelendirdi. Peki kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkeler için belirlediği bu notlar ne anlama geliyor? İşte S&P, Moody's ve Fitch'in kredi notları ve Türkiye için anlamı...
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu 'B'den 'B+'ya yükseltirken, kredi notu görünümünü 'pozitif' olarak korudu.
Eski Hazine Müsteşarı, iktisatçi Dr. Mahfi Eğilmez, S&P'in Türkiye kararını X (Twitter) hesabından değerlendirdi.
Mahfi Eğilmez, S&P'nin kararını "olumlu bir gelişme" olarak nitelendirirken, "CDS priminin 300'ün altına gelmiş olması da bu olumlu gelişmeyi destekliyor" ifadesini kullandı.
Standard and Poors' un Türkiye'nin kredi notunu B'den B+'ya yükseltip görünümü pozitif olarak belirlemesi olumlu bir gelişme. CDS priminin 300'ün altına gelmiş olması da bu olumlu gelişmeyi destekliyor. 👏— Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) May 4, 2024
Mahfi Hoca'nın yorumu şöyle:
* Standard and Poors'un Türkiye'nin kredi notunu B'den B+'ya yükseltip görünümü pozitif olarak belirlemesi olumlu bir gelişme. CDS priminin 300'ün altına gelmiş olması da bu olumlu gelişmeyi destekliyor.
Mahfi Eğilmez kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkeler için belirlediği kredi notlarının ne anlam taşıdığını Aralık 2023’te kapsamlı bir şekilde anlatmıştı.
Buna göre; S&P’nin B+ notu ‘Yüksek Spekülatif Düzey’ anlamına gelirken, yatırım kategorisi olarak ise 'Düşük Düzey’de yer alıyor. S&P’nin notu Yatırım Eşiği’nin hemen altında yer aldı.
Moodys’in B3 notu da benzer şekilde ‘Yüksel Spekülatif Düzey’de kalıyor, yatırım olarak da 'Düşük Düzey’e karşılık geliyor.
Fitch’in o dönemde B olarak derecelendirdiği Türkiye notu da 'Yüksek Spekülatif Düzey' açıklamasına karşılık gelirken, yatırım seviyesi olarak 'Düşük Düzey’in içinde yer alıyor.
Fitch de B+'ya yükseltmişti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de Mart ayında Türkiye’nin kredi notunu 'B'den 'B+'ya yükseltmiş, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı.
Fitch’in açıklamasında notun yükselmesine sebep olarak Haziran 2023’ten beri uygulanan politika değişikliklerinin dayanıklılığı ve etkinliği gösterildi.
İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu artırmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Prof. Dr Hakan Kara, "Son dönemde kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin notunu artırmasının en önemli nedeni ödemeler dengesi krizi olasılığının önemli derecede azalmış olması" ifadesini kullandı.