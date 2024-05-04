S&P Türkiye'nin kredi notunu yükseltirken Mahfi Hoca'dan ilk yorum

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu 'B'den 'B+'ya yükseltirken, kredi notu görünümünü 'pozitif' olarak korudu.

Eski Hazine Müsteşarı, iktisatçi Dr. Mahfi Eğilmez, S&P'in Türkiye kararını X (Twitter) hesabından değerlendirdi.

Mahfi Eğilmez, S&P'nin kararını "olumlu bir gelişme" olarak nitelendirirken, "CDS priminin 300'ün altına gelmiş olması da bu olumlu gelişmeyi destekliyor" ifadesini kullandı.

Standard and Poors' un Türkiye'nin kredi notunu B'den B+'ya yükseltip görünümü pozitif olarak belirlemesi olumlu bir gelişme. CDS priminin 300'ün altına gelmiş olması da bu olumlu gelişmeyi destekliyor. 👏 — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) May 4, 2024

Mahfi Hoca'nın yorumu şöyle:

* Standard and Poors'un Türkiye'nin kredi notunu B'den B+'ya yükseltip görünümü pozitif olarak belirlemesi olumlu bir gelişme. CDS priminin 300'ün altına gelmiş olması da bu olumlu gelişmeyi destekliyor.

Mahfi Eğilmez bu tabloyu Aralık 2023'te yayınlamıştı. Mart 2024'te Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu B'den B+'ya yükseltmişti.

Mahfi Eğilmez kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkeler için belirlediği kredi notlarının ne anlam taşıdığını Aralık 2023’te kapsamlı bir şekilde anlatmıştı.

Buna göre; S&P’nin B+ notu ‘Yüksek Spekülatif Düzey’ anlamına gelirken, yatırım kategorisi olarak ise 'Düşük Düzey’de yer alıyor. S&P’nin notu Yatırım Eşiği’nin hemen altında yer aldı.

Moodys’in B3 notu da benzer şekilde ‘Yüksel Spekülatif Düzey’de kalıyor, yatırım olarak da 'Düşük Düzey’e karşılık geliyor.

Fitch’in o dönemde B olarak derecelendirdiği Türkiye notu da 'Yüksek Spekülatif Düzey' açıklamasına karşılık gelirken, yatırım seviyesi olarak 'Düşük Düzey’in içinde yer alıyor.

Fitch de B+'ya yükseltmişti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de Mart ayında Türkiye’nin kredi notunu 'B'den 'B+'ya yükseltmiş, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı.

Fitch’in açıklamasında notun yükselmesine sebep olarak Haziran 2023’ten beri uygulanan politika değişikliklerinin dayanıklılığı ve etkinliği gösterildi.

İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu artırmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Prof. Dr Hakan Kara, "Son dönemde kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin notunu artırmasının en önemli nedeni ödemeler dengesi krizi olasılığının önemli derecede azalmış olması" ifadesini kullandı.