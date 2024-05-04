S&P Türkiye'nin kredi notunu yükseltti: Prof. Dr. Hakan Kara gerekçeyi açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu 'B'den 'B+'ya yükseltirken, kredi notu görünümünü 'pozitif' olarak korudu.

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, X (Twitter) hesabından S&P’nin Türkiye kararını yorumladı. Prof. Dr. Kara’ya göre son dönemde kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin notunu artırmasının en önemli nedeni ödemeler dengesi krizi olasılığının önemli derecede azalmış olması.

Eski Hazine Müsteşarı, iktisatçi Dr. Mahfi Eğilmez de S&P'in Türkiye kararını X (Twitter) hesabından değerlendirdi.

Mahfi Eğilmez, S&P'nin kararını "olumlu bir gelişme" olarak nitelendirirken, "CDS priminin 300'ün altına gelmiş olması da bu olumlu gelişmeyi destekliyor" ifadesini kullandı.