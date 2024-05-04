Son dakika: S&P Türkiye'nin notunu yükseltti, Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama geldi
Son dakika haberi... Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama geldi. Şimşek, "S&P, Fitch ve Moody’s’in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek S&P'nin, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumasına ilişkin açıklama yaptı.
Şimşek, "S&P, Fitch ve Moody’s’in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi" ifadelerini kullandı. Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıyor. S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu. S&P, Fitch ve Moody’s’in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi. Güçlendirerek uygulamaya devam ettiğimiz programımızla ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız."
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.
Diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's de ocak ayında Türkiye'nin kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı.
Fitch Ratings ise martta Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.