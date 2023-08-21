Gram altın haftaya düşüşle başladı
Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 1.650 lira seviyesinden işlem görüyor.
Geçen hafta 1.674 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, bu seviyelerde tutunamadı ve haftayı yüzde 0,42 değer kaybıyla 1.646 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, 4 haftalık değer kaybının ardından yeni haftaya yükselişle başladı. Haftanın ilk işlem gününde saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,21 artışla 1.650 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.711 liradan, Cumhuriyet altını 10.944 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1.889 dolardan işlem görüyor.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.880 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.