Gram altının fiyatı 1.613 lira seviyesinde
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.613 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 2.650 liradan, Cumhuriyet altını 10.700 liradan satılıyor.
Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 azalışla 1.611 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 1.613 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.650 liradan, Cumhuriyet altını 10.700 liradan satılıyor.
Düşüş eğilimini üst üste 8. işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, önceki kapanışının hemen altında 1.820 dolarla yaklaşık son 6 ayın en düşük seviyesinden işlem görüyor.