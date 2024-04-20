Güvenli limanda son durum ne? Altın tekrar yükselişe geçti (20 Nisan 2024)
Son zamanların en iyi yatırım aracı olan altında hareketlilik sürüyor. Artış üzerine artış yaşayan altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Önceki gün 3 bin 990 liradan kapanan altından, hızlı bir hamle geldi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 20 Nisan altın fiyatları...
Yurt içinde bugün veri gündemini sakin ilerliyor. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 440 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 330 doların ise destek konumunda bulunuyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 20 Nisan 2024 Cumartesi günü altın fiyatları alış-satış rakamları...
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 493 liradan yaparken; 20 Nisan Cumartesi günü 2 bin 498 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 990 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 998 TL'den alıcı buluyor.
Gram altın ne kadar?
Alış: 2.498,93
Satış: 2.499,53
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.391,14
Satış: 2.392,72
Çeyrek altın ne kadar?
Alış: 3.998,29
Satış: 4.086,73
Cumhuriyet altını ne kadar?
Alış: 15.993,16
Satış: 16.296,92
Yarım altın ne kadar?
Alış: 7.971,59
Satış: 8.173,46
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.993,16
Satış: 16.296,92
ATA altın fiyatı
Alış: 17.246,67
Satış: 17.686,69
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.396,45
Satış: 1.840,23
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.364,74
Satış: 2.514,57