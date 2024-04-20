Güvenli limanda son durum ne? Altın tekrar yükselişe geçti (20 Nisan 2024)

Yurt içinde bugün veri gündemini sakin ilerliyor. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 440 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 330 doların ise destek konumunda bulunuyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 20 Nisan 2024 Cumartesi günü altın fiyatları alış-satış rakamları...

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 493 liradan yaparken; 20 Nisan Cumartesi günü 2 bin 498 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 990 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 998 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın ne kadar?

Alış: 2.498,93

Satış: 2.499,53

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.391,14

Satış: 2.392,72

Çeyrek altın ne kadar?

Alış: 3.998,29

Satış: 4.086,73

Cumhuriyet altını ne kadar?

Alış: 15.993,16

Satış: 16.296,92

Yarım altın ne kadar?

Alış: 7.971,59

Satış: 8.173,46

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.993,16

Satış: 16.296,92

ATA altın fiyatı

Alış: 17.246,67

Satış: 17.686,69

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.396,45

Satış: 1.840,23

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.364,74

Satış: 2.514,57