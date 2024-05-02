BİM 3 Mayıs İndirim Kataloğu: BİM para sayma makinesi mi satacak?
Perakende sektöründe Türkiye’nin en yaygın indirim marketlerinden biri olan Birleşik Marketler A.Ş'nin (BİM), 3 Mayıs itibarıyla para sayma makinesi satacağı iddia edildi. Sosyal medyada yayınlanan ve bir BİM şubesine asıldığı öne sürülen ilanda para sayma makinesinin 1.990 TL’den satılacağı belirtiliyor. İddiaya göre; para sayma makinesi tedavüle çıkacak yeni para birimlerine uyumlu.
Birleşik Marketler A.Ş'nin (BİM), 3 Mayıs itibarıyla Türkiye’deki indirimli marketlerinde para sayma makinesi satacağı öne sürüldü.
BİM’in bir şubesine astığı iddia edilen ve sosyal medyada yayınlanan ilanda para sayma makinesinin fiyatının 1990 TL olduğu yazıyor.
Para sayma makinesinin özellikleri de ilanda yer alırken, "Tedavüle çıkacak yeni para birimlerine uyumlu" ifadesi dikkat çekti.
İlana göre; peşin fiyatına altı taksit imkânı sunulan para sayma makinesinin özellikleri ise şöyle:
* Tüm para birimlerini sayma/ şüpheli para tespit etme
* Dakikada 1000 adet banknot sayma
* Karışık desteleme ve sayım yapma
* Deste yapma
* Tedavüle çıkacak yeni para birimlerine uyumlu
* UV-IR-MG sensörleri bulunmakta
* Ebat 250*230*145
BİM 3 MAYIS AKTÜEL KAMPANYA KATALOĞUNDA YOK
BİM 3-9 Mayıs 2024 tarihleri arasında geçerli olacak haftanın aktüel kampanya kataloğunu yayınladı. Bu katalogda BİM marketlerde indirimli satılacak ürünler arasında para sayma makinesi görünmüyor.
BİM’in bu hafta satacağı ürünler arasında şunlar yer alıyor:
Heifer Saç Kurutma ve Şekillendirme Makinesi, Heifer Saç Kurutma Makinesi, Polosmart Smart Tartı, Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Beyaz Turbo Cam Ankastre Set, Heifer Quiclean Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge, Fakir Mikrodalga Fırın, Berlin Düdüklü Tencere Seti, SGS Akülü Ağaç Kesme Testeresi, Armut Koltuk, Plastik Kollu Plaj Sandalyesi.