Araştırma: Türkiye önümüzdeki çeyrekte istihdamda iyileşme bekliyor

Kuzey Amerika bölgesi, üst üs­te üçüncü çeyrekte de ivme kay­betmeye devam ederek 25 puana geriledi ve geçen yılın aynı döne­mine göre 7 puanlık bir düşüşle dikkat çekti. Bu veri Kuzey Ame­rika’da son beş yılın en düşük is­tihdam beklentisi olarak kaydedil­di. Güney ve Orta Amerika’da (26) ise istihdam görünümü, güçlü ma­dencilik sektörü, dolar karşısında güçlenen para birimleri ve yatırım­cıların gelişmekte olan piyasala­ra yeniden ilgi göstermesi gibi et­kilerle hafif bir yükselme kaydetti Avrupa’da (19) da istihdam beklen­tisi küçük bir artış göstererek üst üste ikinci çeyrekte iyileşme kay­detti. Asya Pasifik ve Orta Do­ğu’da, küresel ticaretteki belirsiz­lik sonuçları etkilemeyi sürdürdü. Çin’in istihdam görünümü (24), 2026’da beklenen ekonomik ya­vaşlamayla uyumlu olarak geriledi.

Türkiye’ye gelince… Önümüz­deki çeyrekte, 22 puanlık Net İs­tihdam Görünümü (NEO) ile to­parlanan bir işe alım görünümü bekleniyor. İstihdam beklentileri geçen çeyreğe göre 4 puan, 2025'in ilk çeyreğine göre ise 8 puan güç­lendi. Ancak Türkiye, istihdam beklentilerinde küresel ortalama­nın 2 puan altında kalıyor, buna karşılık küresel çapta listenin üst yarısında kendine yer buluyor.

İşverenlerin güveni artıyor

ManpowerGroup Türkiye Ge­nel Müdürü Feyza Narlı sonuçları şu sözlerle değerlendirdi: “Türkiye ekonomisi, son dönemde doğrudan yabancı yatırımlardaki artış saye­sinde toparlanma sinyalleri veri­yor. Bu artış, küresel ölçekte Türki­ye’ye olan ilginin yeniden canlan­dığını gösteriyor. TÜİK verilerine göre işveren güveni de güçlenmiş durumda; ekonomik güven endek­si mart ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Talebi canlı tut­mak için politika yapıcılar, büyü­meyi desteklemeye devam ederken enflasyon kaygılarını da dikkate alarak faiz oranlarını kontrollü bir şekilde düşürüyor. Bu gelişmeler, işverenlerin istihdamı sürdürme konusundaki güvenini artırıyor. Genel olarak, Türkiye’de işe alım­lara yönelik pozitif bir hava hâkim diyebiliriz.”

En güçlü ve en zayıf sektörler

Türkiye’de istihdam beklenti­lerinde en yüksek artış gösteren sektör 34 puan ile ticaret ve lojis­tik. Bu rakam, geçen çeyreğe kı­yasla 19 puan, geçen yılın aynı çeyreğine bakıldığında ise 16 pu­an artış olduğu görülüyor.

Türkiye’de bu sektör, çeyrek bazda işe alım beklentilerinde en güçlü büyümeyi kaydederken, dünya genelinde de çeyreklik ar­tışta dördüncü sırada yer aldı ve küresel ortalamayı 17 puan geri­de bıraktı. Dikkat çeken diğer bir sektör ise imalat. Türkiye’de çey­rek bazlı artışta dünya beşincisi olurken, küresel ortalamaya kıyas­la 13 puan daha fazla arttı. İmalat sektörü ulusal ölçekte çeyrek baz­da 16 puanlık bir yükseliş gösterdi. Ayrıca, kamu hizmetleri ve doğal kaynaklar sektörü de Türkiye’yi bu alanda dünya genelinde altıncı sı­raya taşıdı ve küresel ortalamanın 8 puan üzerine çıktı. Sektörlerin NEO puanları şu şekilde:

● Teknoloji ve BT Hizmetleri (35)

● Ticaret ve Lojistik (34)

● İmalat (31)

● Kamu Sektörü, Sağlık ve Sos­yal Hizmetler (31)

● Profesyonel, Bilimsel ve Tek­nik Hizmetler (28)

● Bilişim (22)

● Finans ve Sigorta (21)

● Ağırlama (19)

● Kamu Hizmetleri ve Doğal Kaynaklar (17)

● Otomotiv (16)

● İnşaat ve Emlak (11)

En güçlü ve en zayıf bölgeler

Türkiye’de en güçlü istihdam beklentisine sahip bölge Doğu Anadolu oldu. Bu bölgenin pua­nı geçen çeyreğe göre 15, 2025’in ilk çeyreğine göre ise 34 arttı. Do­ğu Anadolu bu çeyrekte, 2022’nin ilk çeyreğinden bu yana görülen en yüksek NEO puanı da kaydetti. Bölgelerin NEO puanları:

● Doğu Anadolu (32)

● Akdeniz (29)

● İç Anadolu (27)

● Karadeniz (27)

● Güneydoğu Anadolu (21)

● Marmara (21)

● Ege (12)