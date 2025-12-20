Araştırma: Türkiye önümüzdeki çeyrekte istihdamda iyileşme bekliyor
ManpowerGroup, 2026 yılının birinci çeyreğine ilişkin işe alım beklentilerini ölçmek için 41 ülkede 39 bin 63 işverenle İstihdama Genel Bakış araştırmasını hazırladı. Rapora yansıyan genel sonuçlara bakıldığında küresel istihdam görünümü nispeten istikrarı sürdürerek işverenlerin temkinli yaklaşımını yansıtmaya devam ediyor. Mevsimsellikten arındırılmış küresel Net İstihdam Görünümü (NEO) geçen çeyreğe göre 1 puanlık artışla 24’e yükseldi, ancak geçen yılın aynı döneminin 1 puan gerisinde kaldı.
Kuzey Amerika bölgesi, üst üste üçüncü çeyrekte de ivme kaybetmeye devam ederek 25 puana geriledi ve geçen yılın aynı dönemine göre 7 puanlık bir düşüşle dikkat çekti. Bu veri Kuzey Amerika’da son beş yılın en düşük istihdam beklentisi olarak kaydedildi. Güney ve Orta Amerika’da (26) ise istihdam görünümü, güçlü madencilik sektörü, dolar karşısında güçlenen para birimleri ve yatırımcıların gelişmekte olan piyasalara yeniden ilgi göstermesi gibi etkilerle hafif bir yükselme kaydetti Avrupa’da (19) da istihdam beklentisi küçük bir artış göstererek üst üste ikinci çeyrekte iyileşme kaydetti. Asya Pasifik ve Orta Doğu’da, küresel ticaretteki belirsizlik sonuçları etkilemeyi sürdürdü. Çin’in istihdam görünümü (24), 2026’da beklenen ekonomik yavaşlamayla uyumlu olarak geriledi.
Türkiye’ye gelince… Önümüzdeki çeyrekte, 22 puanlık Net İstihdam Görünümü (NEO) ile toparlanan bir işe alım görünümü bekleniyor. İstihdam beklentileri geçen çeyreğe göre 4 puan, 2025'in ilk çeyreğine göre ise 8 puan güçlendi. Ancak Türkiye, istihdam beklentilerinde küresel ortalamanın 2 puan altında kalıyor, buna karşılık küresel çapta listenin üst yarısında kendine yer buluyor.
İşverenlerin güveni artıyor
ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı sonuçları şu sözlerle değerlendirdi: “Türkiye ekonomisi, son dönemde doğrudan yabancı yatırımlardaki artış sayesinde toparlanma sinyalleri veriyor. Bu artış, küresel ölçekte Türkiye’ye olan ilginin yeniden canlandığını gösteriyor. TÜİK verilerine göre işveren güveni de güçlenmiş durumda; ekonomik güven endeksi mart ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Talebi canlı tutmak için politika yapıcılar, büyümeyi desteklemeye devam ederken enflasyon kaygılarını da dikkate alarak faiz oranlarını kontrollü bir şekilde düşürüyor. Bu gelişmeler, işverenlerin istihdamı sürdürme konusundaki güvenini artırıyor. Genel olarak, Türkiye’de işe alımlara yönelik pozitif bir hava hâkim diyebiliriz.”
En güçlü ve en zayıf sektörler
Türkiye’de istihdam beklentilerinde en yüksek artış gösteren sektör 34 puan ile ticaret ve lojistik. Bu rakam, geçen çeyreğe kıyasla 19 puan, geçen yılın aynı çeyreğine bakıldığında ise 16 puan artış olduğu görülüyor.
Türkiye’de bu sektör, çeyrek bazda işe alım beklentilerinde en güçlü büyümeyi kaydederken, dünya genelinde de çeyreklik artışta dördüncü sırada yer aldı ve küresel ortalamayı 17 puan geride bıraktı. Dikkat çeken diğer bir sektör ise imalat. Türkiye’de çeyrek bazlı artışta dünya beşincisi olurken, küresel ortalamaya kıyasla 13 puan daha fazla arttı. İmalat sektörü ulusal ölçekte çeyrek bazda 16 puanlık bir yükseliş gösterdi. Ayrıca, kamu hizmetleri ve doğal kaynaklar sektörü de Türkiye’yi bu alanda dünya genelinde altıncı sıraya taşıdı ve küresel ortalamanın 8 puan üzerine çıktı. Sektörlerin NEO puanları şu şekilde:
● Teknoloji ve BT Hizmetleri (35)
● Ticaret ve Lojistik (34)
● İmalat (31)
● Kamu Sektörü, Sağlık ve Sosyal Hizmetler (31)
● Profesyonel, Bilimsel ve Teknik Hizmetler (28)
● Bilişim (22)
● Finans ve Sigorta (21)
● Ağırlama (19)
● Kamu Hizmetleri ve Doğal Kaynaklar (17)
● Otomotiv (16)
● İnşaat ve Emlak (11)
En güçlü ve en zayıf bölgeler
Türkiye’de en güçlü istihdam beklentisine sahip bölge Doğu Anadolu oldu. Bu bölgenin puanı geçen çeyreğe göre 15, 2025’in ilk çeyreğine göre ise 34 arttı. Doğu Anadolu bu çeyrekte, 2022’nin ilk çeyreğinden bu yana görülen en yüksek NEO puanı da kaydetti. Bölgelerin NEO puanları:
● Doğu Anadolu (32)
● Akdeniz (29)
● İç Anadolu (27)
● Karadeniz (27)
● Güneydoğu Anadolu (21)
● Marmara (21)
● Ege (12)