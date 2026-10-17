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Denetimde geleneksel yaklaşımdan stratejik ortaklığa evrim

Küçük işletmelerden kurumsal firmalara kadar etkin yürütülen denetim faaliyetleri, makro bazda ülkenin ekonomik güvenliğini sağlar. Gerek özel sektör gerekse kamu faaliyetlerin kaliteli bir denetim sürecine tabi tutulması, kaliteli üretim, kaliteli yönetim ve kaliteli bir gelecek doğurur.

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Denetimde geleneksel yaklaşımdan stratejik ortaklığa evrim

Ekonomist – Bankacı UĞUR GÜNDÜZ

Hangi alanda olursa olsun bağımsız denetim fonksi­yonu yerine getirilemezse kurumsal çürüme meydana gelir. Çünkü denetim, denetim yapılan alanın güvenliğini sağlar. Son fon suistimali de gösterdi ki, denetle­me görevi bulunan kurumlar bu görevlerini layıkıyla yerine getir­mediklerinde, yani kendi alanları­nın güvenliğini sağlayamadığında, büyük parasal kayıplara , daha da önemlisi piyasa güveninin kaybol­masına yol açabilirler .

Küçük işletmelerden kurumsal firmalara kadar etkin yürütülen denetim faaliyetleri, makro baz­da ülkenin ekonomik güvenliğini sağlar. Gerek özel sektör gerekse kamu faaliyetlerin kaliteli bir de­netim sürecine tabi tutulması, ka­liteli üretim, kaliteli yönetim ve kaliteli bir gelecek doğurur.

Yazımızda iç denetimin değişen yüzü ve daha etkin olabilmesi için yapılması gerekenler üzerinde du­rulacaktır.

Önce bir müfettiş fıkrası… Mü­fettiş akıl hastanesini denetlemeye gitmiş. Hastanenin bahçesinde ge­zerken bir hastanın bahçe duvarının üstüne oturmuş, elindeki hayali di­reksiyonu çevirerek "Büt büt büt..." diye sesler çıkardığını görmüş.

Müfettiş hemen başhekimi ya­nına çağırmış:

— "Doktor Bey! Bu adam duvarın üstünde ne yapıyor böyle?"

Başhekim gülümsemiş:

— "Efendim, kendisini otobüs şoförü sanıyor. Gün boyu orada yolcu taşıyor."

Müfettiş sinirlenmiş:

— "Olur mu öyle şey! Hemen in­dirin oradan, düşüp bir yerini kı­racak!"

Başhekim mahcup bir şekilde başını sallamış:

— "Haklısınız müfettiş bey, hak­lısınız da... Şimdi onu oradan indi­rirsek kasabaya nasıl gideceğiz?”

Değişen yaklaşımlar

Geçmişte iç denetim daha çok finansal süreçlere ve uygunluk de­netimlerine odaklanırdı. Ancak günümüzde bu yaklaşım önem­li ölçüde değişti. İç denetim biri­mi artık sadece hataları ve eksik­likleri tespit eden bir birim olmak­tan çıkıp, organizasyonun stratejik hedeflerine ulaşmasında yönetim kuruluna ve üst yönetime değer katan bir iş ortağı konumuna geldi. Bu evrim, risk yönetimi ve yöneti­şim süreçlerinin daha kapsamlı bir şekilde ele alınmasını gerektiriyor.

İç denetimde güncel küresel trendler

1 Sürekli denetim ve veri ana­lizi

Sürekli denetim: Geleneksel olarak yılda bir veya iki kez yapılan denetimlerin aksine, sürekli dene­tim yöntemiyle veriler gerçek za­manlı veya yakın gerçek zamanlı olarak izlenir. Bu, anormalliklerin ve potansiyel risklerin daha hızlı tespit edilmesini sağlar.

Veri analizi: Denetçiler ar­tık büyük veri kümelerini analiz ederek eğilimleri, anormallikleri ve kalıpları belirlemek için yapay zeka destekli ileri analitik araç­ları kullanıyor. Bu, daha hedef­li ve risk odaklı denetimler ya­pılmasına olanak tanır. Örneğin, dolandırıcılık tespiti için, anor­mal işlem kalıplarının mevcut iş­lemlerle mukayeseli analizi, bizi bir sonuca götürebilir.

2 Esnek denetim

Geleneksel denetim proje­leri uzun ve katı süreçlere sahip olabilir. Esnek denetim yaklaşı­mı, denetim süreçlerini daha es­nek ve uyarlanabilir hale getirir. Kısa döngüler (sprintler) halinde çalışılarak, paydaşlardan sürek­li geri bildirim alınır ve denetim planı değişen koşullara göre hızla güncellenebilir.

Bu, denetimin değerini artırır ve yönetim için daha güncel bilgiler sağlar.

3 Siber güvenlik ve IT dene­timi

Dijitalleşmenin artmasıyla si­ber güvenlik riskleri organizas­yonların en büyük endişelerinden biri haline geldi. İç denetim birim­leri, bilgi teknolojileri (BT) yöne­tişimini, veri güvenliğini ve siber saldırılara karşı hazırlıklı olma­yı değerlendirme konusunda uz­manlaşmak zorundadır. Bu alan­daki denetimler, siber risklerin belirlenmesi ve kontrol mekaniz­malarının etkinliğinin test edil­mesi üzerine yoğunlaşır.

4 Çevresel, sosyal ve yöneti­şim denetimi

Sürdürülebilirlik ve sosyal so­rumluluk konuları, yatırımcılar ve paydaşlar için giderek daha önemli hale geliyor. İç denetim birimleri, şirketlerin stratejilerini, risklerini ve raporlama süreçlerini denetle­yerek bu alandaki şeffaflığı ve gü­venilirliği sağlamada kritik bir rol oynamaya başladı.

5 Gelişmiş risk değerlendir­mesi

İç denetim artık sadece operas­yonel ve finansal risklere odaklan­makla kalmıyor. Organizasyonun karşılaştığı stratejik, operasyonel, finansal ve uyum risklerinin yanı sıra, itibar, insan sermayesi ve te­darik zinciri riskleri gibi alanları da kapsayan bütünsel bir risk de­ğerlendirmesi yapılıyor.

Bu, denetim kaynaklarının en yüksek riskin olduğu alanlara yön­lendirilmesini sağlar.

Gelecekte iç denetçiler, yalnız­ca geçmişe dönük verileri incele­mek yerine, proaktif olarak risk­leri tahmin eden ve stratejik karar alma süreçlerine katkıda bulunan bir role bürünecekler.

Yeni yaklaşım ilkeleri

●Odaklanma: Yüksek riskli alanlara öncelik vererek en fazla değeri yaratmak.

●Esneklik: Değişen iş koşul­larına ve risklere hızla uyum sağ­lamak.

●İleri görüşlülük: Sadece mevcut durumun değil, gelecek­teki potansiyel risklerin de anali­zini yapmak.

●Teknolojiyi kullanma: Ve­ri analitiği ve otomasyon araçla­rını etkin bir şekilde kullanarak denetim süreçlerini dönüştür­mek.

Bu yeni yaklaşım, iç denetimin bir maliyet merkezi olmaktan çı­kıp, organizasyonlar için stratejik bir değer ve rekabet avantajı kay­nağı haline geldiğini gösteriyor.

Şirketler, bu yaklaşımları be­nimseyerek risklerini daha etkin yönetebilir ve hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerleyebilir.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
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