Denetimde geleneksel yaklaşımdan stratejik ortaklığa evrim
Küçük işletmelerden kurumsal firmalara kadar etkin yürütülen denetim faaliyetleri, makro bazda ülkenin ekonomik güvenliğini sağlar. Gerek özel sektör gerekse kamu faaliyetlerin kaliteli bir denetim sürecine tabi tutulması, kaliteli üretim, kaliteli yönetim ve kaliteli bir gelecek doğurur.
Ekonomist – Bankacı UĞUR GÜNDÜZ
Hangi alanda olursa olsun bağımsız denetim fonksiyonu yerine getirilemezse kurumsal çürüme meydana gelir. Çünkü denetim, denetim yapılan alanın güvenliğini sağlar. Son fon suistimali de gösterdi ki, denetleme görevi bulunan kurumlar bu görevlerini layıkıyla yerine getirmediklerinde, yani kendi alanlarının güvenliğini sağlayamadığında, büyük parasal kayıplara , daha da önemlisi piyasa güveninin kaybolmasına yol açabilirler .
Küçük işletmelerden kurumsal firmalara kadar etkin yürütülen denetim faaliyetleri, makro bazda ülkenin ekonomik güvenliğini sağlar. Gerek özel sektör gerekse kamu faaliyetlerin kaliteli bir denetim sürecine tabi tutulması, kaliteli üretim, kaliteli yönetim ve kaliteli bir gelecek doğurur.
Yazımızda iç denetimin değişen yüzü ve daha etkin olabilmesi için yapılması gerekenler üzerinde durulacaktır.
Önce bir müfettiş fıkrası… Müfettiş akıl hastanesini denetlemeye gitmiş. Hastanenin bahçesinde gezerken bir hastanın bahçe duvarının üstüne oturmuş, elindeki hayali direksiyonu çevirerek "Büt büt büt..." diye sesler çıkardığını görmüş.
Müfettiş hemen başhekimi yanına çağırmış:
— "Doktor Bey! Bu adam duvarın üstünde ne yapıyor böyle?"
Başhekim gülümsemiş:
— "Efendim, kendisini otobüs şoförü sanıyor. Gün boyu orada yolcu taşıyor."
Müfettiş sinirlenmiş:
— "Olur mu öyle şey! Hemen indirin oradan, düşüp bir yerini kıracak!"
Başhekim mahcup bir şekilde başını sallamış:
— "Haklısınız müfettiş bey, haklısınız da... Şimdi onu oradan indirirsek kasabaya nasıl gideceğiz?”
Değişen yaklaşımlar
Geçmişte iç denetim daha çok finansal süreçlere ve uygunluk denetimlerine odaklanırdı. Ancak günümüzde bu yaklaşım önemli ölçüde değişti. İç denetim birimi artık sadece hataları ve eksiklikleri tespit eden bir birim olmaktan çıkıp, organizasyonun stratejik hedeflerine ulaşmasında yönetim kuruluna ve üst yönetime değer katan bir iş ortağı konumuna geldi. Bu evrim, risk yönetimi ve yönetişim süreçlerinin daha kapsamlı bir şekilde ele alınmasını gerektiriyor.
İç denetimde güncel küresel trendler
1 Sürekli denetim ve veri analizi
Sürekli denetim: Geleneksel olarak yılda bir veya iki kez yapılan denetimlerin aksine, sürekli denetim yöntemiyle veriler gerçek zamanlı veya yakın gerçek zamanlı olarak izlenir. Bu, anormalliklerin ve potansiyel risklerin daha hızlı tespit edilmesini sağlar.
Veri analizi: Denetçiler artık büyük veri kümelerini analiz ederek eğilimleri, anormallikleri ve kalıpları belirlemek için yapay zeka destekli ileri analitik araçları kullanıyor. Bu, daha hedefli ve risk odaklı denetimler yapılmasına olanak tanır. Örneğin, dolandırıcılık tespiti için, anormal işlem kalıplarının mevcut işlemlerle mukayeseli analizi, bizi bir sonuca götürebilir.
2 Esnek denetim
Geleneksel denetim projeleri uzun ve katı süreçlere sahip olabilir. Esnek denetim yaklaşımı, denetim süreçlerini daha esnek ve uyarlanabilir hale getirir. Kısa döngüler (sprintler) halinde çalışılarak, paydaşlardan sürekli geri bildirim alınır ve denetim planı değişen koşullara göre hızla güncellenebilir.
Bu, denetimin değerini artırır ve yönetim için daha güncel bilgiler sağlar.
3 Siber güvenlik ve IT denetimi
Dijitalleşmenin artmasıyla siber güvenlik riskleri organizasyonların en büyük endişelerinden biri haline geldi. İç denetim birimleri, bilgi teknolojileri (BT) yönetişimini, veri güvenliğini ve siber saldırılara karşı hazırlıklı olmayı değerlendirme konusunda uzmanlaşmak zorundadır. Bu alandaki denetimler, siber risklerin belirlenmesi ve kontrol mekanizmalarının etkinliğinin test edilmesi üzerine yoğunlaşır.
4 Çevresel, sosyal ve yönetişim denetimi
Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk konuları, yatırımcılar ve paydaşlar için giderek daha önemli hale geliyor. İç denetim birimleri, şirketlerin stratejilerini, risklerini ve raporlama süreçlerini denetleyerek bu alandaki şeffaflığı ve güvenilirliği sağlamada kritik bir rol oynamaya başladı.
5 Gelişmiş risk değerlendirmesi
İç denetim artık sadece operasyonel ve finansal risklere odaklanmakla kalmıyor. Organizasyonun karşılaştığı stratejik, operasyonel, finansal ve uyum risklerinin yanı sıra, itibar, insan sermayesi ve tedarik zinciri riskleri gibi alanları da kapsayan bütünsel bir risk değerlendirmesi yapılıyor.
Bu, denetim kaynaklarının en yüksek riskin olduğu alanlara yönlendirilmesini sağlar.
Gelecekte iç denetçiler, yalnızca geçmişe dönük verileri incelemek yerine, proaktif olarak riskleri tahmin eden ve stratejik karar alma süreçlerine katkıda bulunan bir role bürünecekler.
Yeni yaklaşım ilkeleri
●Odaklanma: Yüksek riskli alanlara öncelik vererek en fazla değeri yaratmak.
●Esneklik: Değişen iş koşullarına ve risklere hızla uyum sağlamak.
●İleri görüşlülük: Sadece mevcut durumun değil, gelecekteki potansiyel risklerin de analizini yapmak.
●Teknolojiyi kullanma: Veri analitiği ve otomasyon araçlarını etkin bir şekilde kullanarak denetim süreçlerini dönüştürmek.
Bu yeni yaklaşım, iç denetimin bir maliyet merkezi olmaktan çıkıp, organizasyonlar için stratejik bir değer ve rekabet avantajı kaynağı haline geldiğini gösteriyor.
Şirketler, bu yaklaşımları benimseyerek risklerini daha etkin yönetebilir ve hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerleyebilir.