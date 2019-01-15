Çukurova, kitap konuşacak

15 Ocak 2019

TÜYAP Adana Fuarcılık A. Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği, ÇUFAŞ Çukurova Fuarcılık A. Ş., Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi desteği ile düzenlenen Çukurova 12. Kitap Fuarı, 5-13 Ocak tarihleri arasında TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Çukurova Kitap Fuarı’na 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılırken panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültürel program ve imza günlerinde 500 yazar okurlarıyla buluşacak.

Çukurova Kitap Fuarı’nın konukları arasında Füruzan, Ercan Kesal, Latife Tekin, Gülten Dayıoğlu, Altan Öymen, Yekta Kopan, Ayşe Kulin, Buket Uzuner, Aret Vartanyan, Canan Tan, Zeynep Altıok Akatlı, Mavisel Yener, Nebil Özgentürk, Tülin Kozikoğlu, Sinan Meydan, Hasan Ali Toptaş, Ataol Behramoğlu, İsmail Saymaz, Levent Gültekin, Behiç Ak, Mete Yarar, Çiğdem Gündeş, Kerem Fırtına, Selim Temo, Toprak Işık, Aytül Akal, Hikmet Anıl Öztekin, Sinan Tuzcu, Kemal Hamamcıoğlu, Menderes Samancılar, Kahraman Tazeoğlu, Koray Avcı Çakman, Bahadır Yenişehirlioğlu, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Ahmet Şimşirgil, Tarık Tufan, Sinan Yağmur ve daha pek çok yazar, şair, oyuncu ve biliminsanı bulunuyor.

Fuarla ilgili en güncel haberleri, ayrıntılı etkinlik programı ve imza günleri listesini www.cukurovakitapfuari.com sitesinden; facebook/cukurovakitap, twitter/kitapfuari ve instagram/kitapfuari hesapları üzerinden takip etmek mümkün.

Girişin ücretsiz olduğu Çukurova Kitap Fuarı, her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Son gün kapanış saati ise 19.00…