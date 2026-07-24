Lüksün en değerli yatırımı toprak

Modaevlerinin en büyük yatırımları uzun yıl­lar boyunca yeni mağa­zalar açmak, üretim kapasitesini artırmak ya da dünyanın en pres­tijli alışveriş caddelerinde yer edinmekti. Son yıllarda bu listeye beklenmedik bir başlık daha ek­lendi: Bahçeler. Chanel kamelya yetiştiriyor, Dior gül bahçeleri ku­ruyor, güzellik markaları ise çiçek tarlalarına yatırım yapıyor. Çün­kü bugün lüks dünyasında yalnız­ca ürünü tasarlamak yetmiyor. O üründe kullanılan çiçeğin, bitkinin ya da hammaddenin hikâyesi de en az tasarım kadar değer taşıyor.

Chanel için kamelya bir çiçekten fazlası

Kamelya, Gabrielle Chanel'in en sevdiği çiçekti. Kokusuzdu, göste­rişten uzaktı ama kusursuz simet­risi ve sadeliğiyle Chanel estetiği­nin en güçlü sembollerinden biri haline geldi. Bugün haute coutu­re koleksiyonlarından mücevher­lere, saatlerden kozmetik ürünle­rine kadar markanın hemen her alanında karşımıza çıkmasının nedeni de bu. Ancak Chanel'in ka­melyayla ilişkisi yıllar önce bam­başka bir boyuta taşındı. Marka, 1998 yılında, Fransa'nın güneyba­tısındaki Gaujacq köyünde dünya­nın en önemli kamelya uzmanla­rından Jean Thoby ile çalışmaya başladı. Amaç sadece çiçek yetiş­tirmek değildi. Farklı kamelya tür­lerini korumak, genetik çeşitliliği kayıt altına almak ve bitkinin koz­metikte kullanılabilecek özellik­lerini araştırmaktı. Bugün burada 2 binden fazla kamelya çeşidinin bulunduğu bir botanik bahçesiyle Chanel'in "Open Sky Laboratory" adını verdiği açık hava araştırma alanı yan yana çalışıyor. 2009'dan bu yana Camellia japonica 'Alba Plena' çeşidi Chanel'in cilt bakım serilerinin temel bitkilerinden biri haline geldi. Chanel için kamelya artık sadece bir sembol değil. Üze­rinde bilimsel araştırma yapılan, geleceğe taşınan yaşayan bir mar­ka mirası.

Dior'un en değerli atölyesi bir gül bahçesi

Christian Dior için çiçek hiçbir zaman yalnızca bir desen olmadı. Çocukluğunu geçirdiği Granvil­le'deki evin bahçeleri, tasarım an­layışını şekillendiren ilk yerlerden biriydi. Güller, zambaklar ve mev­sim çiçekleri yıllar içinde hem ha­ute couture koleksiyonlarına hem de parfümlerine yansıdı. Bugün Dior'un dünyanın farklı bölgele­rinde kurduğu bahçeler de, bu ba­ğı canlı tutan en önemli yatırımlar arasında yer alıyor. Parfums Ch­ristian Dior'un bugün Fransa'dan İtalya'ya, Madagaskar'dan Hin­distan'a uzanan 42 özel bahçesi ve partner bahçesi var. Grasse'da centifolia gülleri ve grandiflorum yasemini, Toskana'da Iris Flo­rentina, Normandiya'da Rose de Granville... Her biri belirli bir ürün grubunun hammaddesini oluştu­ruyor. Marka bu bahçelerde reje­neratif tarım, organik üretim ve biyolojik çeşitliliği korumaya yö­nelik uzun vadeli programlar yü­rütüyor. Dior için bahçe artık yal­nızca üretim alanı değil, markanın hafızasının başladığı yer.

Peki modaevleri neden milyon­larca euroluk yatırımı bahçele­re yapıyor? Bunun birkaç nedeni var. İlki kalite. Parfümde kullanı­lan bir gülün kokusu, yetiştiği top­rağa, aldığı güneşe ve hasat edildiği ana göre değişebiliyor. Aynı durum yasemin, iris ve diğer aromatik bit­kiler için de geçerli. Kendi bahçe­sine sahip olmak, markaya bu sü­recin her aşamasını kontrol etme imkânı veriyor. İkinci neden iklim krizi. Son yıllarda kuraklık, düzen­siz yağışlar ve yükselen sıcaklıklar, parfüm endüstrisinin kullandığı birçok bitkiyi doğrudan etkiliyor. Bugün bahçelere yapılan yatırım, yalnızca bu yılın hasadını değil, on yıl sonrasının üretimini de güven­ce altına almak anlamına geliyor. Üçüncü neden ise marka kimliği. Bir parfümün hangi bahçeden ge­len güllerle üretildiği, bir kremde kullanılan kamelyanın nasıl yetiş­tirildiği ya da yaseminin kim tara­fından toplandığı da markanın an­latısının bir parçasına dönüşüyor.

Güzelliğin peşindeki bahçeler

Lancôme Domaine de la Rose

Lancôme, 2020'de Grasse yakınlarında Domaine de la Rose adlı yaklaşık yedi hektarlık araziyi satın aldı. Organik olarak yetiştirilen centifolia gülleri, iris, lavanta ve farklı aromatik bitkiler burada üretiliyor. Burası yalnızca hammadde kaynağı değil; aynı zamanda ziyaretçilerin kabul edildiği, markanın botanik vizyonunu anlattığı bir merkez.

Guerlain Arılar Olmadan Parfüm de Yok

Guerlain'in simgesi arı. Marka yıllardır Guerlain for Bees programıyla arı popülasyonunu korumaya yönelik projeler yürütüyor, arıcılık eğitimleri, bilimsel araştırmalar ve biyolojik çeşitliliği destekleyen çalışmalar finanse ediyor. Çünkü arılar olmadan ne lavanta ne yasemin ne de gül aynı verimle üretilebiliyor. Lüksün geleceği bazen küçük bir arının kanatlarında taşınıyor.

Louis Vuitton Grasse'da Koku Atölyesi

Louis Vuitton, 2016 yılında Grasse'da Les Fontaines Parfumées adlı parfüm yaratım merkezini açtı. Jacques Cavallier Belletrud'un yönettiği bu merkez, yalnızca yeni kokuların geliştirildiği bir laboratuvar değil; aynı zamanda Grasse'ın yüzyıllardır süren çiçek yetiştiriciliği geleneğini yaşatan önemli adreslerden biri.