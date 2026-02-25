50 yıllık ortaklık neden koptu? Eski Airbus CEO'sundan savaş uçağı itirafı

Havacılık ve uçak üretim şirketi Airbus'ın eski Üst Yöneticisi (CEO) Tom Enders, Almanya'nın 9 yıl önce İngiltere yerine Fransa ile yeni nesil bir savaş uçağı geliştirme kararını "stratejik bir hata" olarak nitelendirdi.

Brexit sonrası yaşanan siyasi hayal kırıklığı

2005-2019 yıllarında Airbus ve öncül şirketi EADS bünyesinde üst düzey yöneticilik yapan Enders, Almanya'nın 9 yıl önce İngiltere yerine Fransa'yı tercih etmesini sert dille eleştirerek, Alman hükümetinin 2017’deki kararının temelinde Brexit sonrası yaşanan "siyasi hayal kırıklığı"nın yattığını belirtti.

Geçmişe bakıldığında kararın yanlış olduğunu ifade eden Enders, "İngiliz BAE Systems ile olan ilişkimizi korumalı ve geliştirmeliydik. Birleşik Krallık ile savaş uçağı geliştirme konusunda 50 yılı aşkın başarılı bir iş birliği geçmişine sahibiz" değerlendirmesinde bulundu.

Milli Alman jeti projesi "endüstriyel bir kibir gösterisi"

Halen Alman Dış İlişkiler Konseyi (DGAP) Başkanlığı görevini yürüten ve savunma sanayisinde duayen olarak kabul edilen Enders, son dönemde gündeme gelen "tamamen milli bir Alman jet projesi" fikrine de karşı çıktı. Bu tür bir girişimin hava kuvvetlerinin etkinliğine katkı sağlamayacağını savunan Enders, planı "endüstriyel bir kibir gösterisi" ve "kaynakların devasa boyutta yanlış kullanımı" olarak tanımladı.

Enders, FCAS projesi başarısız olursa İngiltere ve BAE Systems ile yeniden ortaklık kurulmasının mümkün ve kanıtlanmış bir seçenek olduğunu belirtti. Ayrıca İngiltere'nin GCAP projesine rağmen iş birliği imkanının sürdüğünü ve diğer alternatifin İsveçli Saab ile ortaklık olduğunu vurguladı.

FCAS hakkında

Yaklaşık 100 milyar euro değerindeki proje FCAS programı, Fransa, Almanya ve İspanya’nın mevcut savaş uçaklarının yerine geçecek yeni nesil bir hava muharebe sistemi geliştirmeyi hedefliyordu. Ancak teknik özellikler, liderlik paylaşımı ve sanayi iş bölümü konularındaki anlaşmazlıklar projenin önünde engel oluşturdu. Fransa nükleer taşıyabilen ve uçak gemisine uyumlu uçak isterken, Almanya farklı ihtiyaçlara odaklanınca belirsizlik arttı.