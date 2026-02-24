Japonya semalarında devrim: Uçan araba 2028’de hizmete giriyor

SkyDrive şirketinden yapılan açıklamaya göre, SD-05 model uçan araba, başkent Tokyo'da ilk gösteri uçuşunu yaptı.

Mitsubishi Estate Co. ve Kanematsu Corp. ortak sponsorluğunda Tokyo Big Sight fuar merkezinde düzenlenen uçuşta araç 3,5 dakika boyunca Tokyo Körfezi'ni turladı.

SkyDrive Üst Yöneticisi (CEO) Fukuzawa Tomohiro, gazetecilere yaptığı açıklamasında, yeni teknolojiyle taksiye kıyasla seyahat hızının 4-5 kat artacağına inandığını belirtti.

Japon şirket, 2028 yılında ülke genelinde bazı bölgelerde SD-05 modeliyle ticari operasyonlara başlamayı hedefliyor.

Uçan araç

Sabit kanatlı uçaklara kıyasla daha kompakt bir gövde boyutuna sahip araç, "elektrikli dikey kalkış ve iniş" (eVTOL) sistemine sahip.

Batarya ile çalışan, 12 pervaneli ve üç kişilik oturma kapasitesine sahip SD-05 tipi uçak, azami 40 kilometre mesafe kat edebiliyor.

Araç çatı üstü portlara, büyük alışveriş merkezlerinin otoparklarına ve tren istasyonları önündeki meydanlara iniş ve kalkış yapabiliyor.

Japonya'da uçan arabaların, trafik sıkışıklığı ve aşırı kalabalık trenler dahil çeşitli zorlukların çözümüne yardımcı olması amaçlanıyor.