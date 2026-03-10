6 yıl sonra yeniden başlıyor ama turistlere izin yok

Çin ile Kuzey Kore arasında yolcu tren seferlerinin bu hafta yeniden başlayacağı açıklandı. Seyahat acenteleri ve bilet satış noktalarına göre, iki ülke arasındaki tren seferleri Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında durdurulmuştu. Yaklaşık altı yıl süren aranın ardından trenlerin yeniden çalışmaya başlaması planlanıyor.

İlk trenin Çin’den Kuzey Kore’ye Perşembe günü hareket etmesi bekleniyor. Çin’in başkenti Pekin ile sınır kenti Dandong’daki resmi satış noktaları, Kuzey Kore’de çalışan veya eğitim gören Çin vatandaşlarının bilet satın almaya başladığını bildirdi.

Turistlere henüz izin yok

Seferlerin yeniden başlamasıyla birlikte iki ülke vatandaşlarının seyahat etmesine izin verilecek. Kuzey Kore’de çalışan veya eğitim gören Çinlilerin yanı sıra, yurtdışında yaşayan Kuzey Koreliler de aile ziyaretleri için tren bileti satın alabilecek.

Ancak ilk aşamada turistik seyahatlere izin verilmeyecek. Bu nedenle yabancı turistler için Kuzey Kore tren seferleri henüz açık değil.

Tur operatörleri, seferlerin yeniden başlamasının gelecekte turizmin de yeniden açılmasına zemin hazırlayabileceğini belirtiyor.

Kuzey Kore pandemi boyunca sınırlarını kapatmıştı

Kuzey Kore, Covid-19 salgınının başında dünyanın en katı sınır kapatma politikalarından birini uygulamıştı. Ülke 2020’de sınırlarını neredeyse tamamen kapatarak uluslararası ulaşımı ve ticareti büyük ölçüde durdurmuştu.

Son yıllarda ise kademeli bir normalleşme süreci başladı. Çin sınırının yeniden açılmasının yanı sıra Kuzey Kore, geçtiğimiz yıl Rusya ile bazı uçuş ve tren bağlantılarını yeniden başlatmıştı.

Turizm ve ticaret için yeni bir kapı olabilir

Tur operatörleri, tren seferlerinin yeniden başlamasının yalnızca ulaşım açısından değil, Kuzey Kore’nin dış dünyayla yeniden temas kurması açısından da önemli olduğunu belirtiyor.

Uzmanlara göre bu gelişme, ilerleyen dönemde turizmin yeniden canlanması ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesi için yeni fırsatlar yaratabilir. Ayrıca tren bağlantısı, gelecekte Kuzey Kore’ye seyahat etmek isteyenler için uçuşlara alternatif bir ulaşım seçeneği sağlayabilir.

Altı yıl sonra yeniden başlayan tren seferleri, Kuzey Kore’nin pandemi sonrası dış dünyaya açılma sürecinin en somut adımlarından biri olarak görülüyor.