64 yıllık market zincirinin hisseleri 10 yılda yüzde 600 yükseldi

ABD merkezli perakende devi Walmart, 1 trilyon dolarlık piyasa değerini aşarak finans dünyasında tarihi bir eşiği geçti.

Son 10 yılda hisseleri yüzde 600'den fazla değer kazanan şirket, yalnızca bir perakendeci olmaktan çıkarak e-ticaret, reklam ve yapay zekâ destekli teknoloji şirketine dönüşmesiyle yatırımcıların gözdesi haline geldi.

1962'de tek mağaza ile başladı

Walmart'ın hikâyesi, 1962 yılında Arkansas'ın Rogers kentinde Sam Walton tarafından açılan tek bir indirim mağazasıyla başladı. Walton'ın temel stratejisi basitti: Ürünleri herkesten daha ucuza satmak.

Bugün ise Walmart, bu stratejiyi korurken teknoloji yatırımları ve yeni gelir kaynaklarıyla küresel bir dev haline geldi. 84 yıllık şirket, artık dünyanın en değerli şirketleri arasında yer alıyor.

Teknoloji devleriyle aynı ligde

Walmart, 1 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet ve Meta gibi teknoloji devlerinin bulunduğu seçkin kulübe katıldı.

Şirketin hisseleri son bir yılda yüzde 28, yalnızca 2026 yılı başından bu yana ise yüzde 20'den fazla yükseldi. Aynı dönemde S&P 500 endeksinin sadece yüzde 12 yükselmesi, Walmart'ın piyasadan çok daha güçlü performans sergilediğini ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz ay Nasdaq-100 endeksine dâhil edilmesi ise Wall Street'in Walmart'ı artık yalnızca bir perakendeci değil, teknoloji odaklı bir büyüme şirketi olarak gördüğünün açık göstergesi oldu.

E-ticaret ve reklam gelirleri büyümenin motoru

Walmart'ın hızlı yükselişinin arkasında üç ana faktör bulunuyor:

• Güçlü büyüyen e-ticaret platformu

• Hızla genişleyen reklam işi

• Üçüncü taraf satıcıların yer aldığı online pazaryeri

2026 mali yılının üçüncü çeyreğinde şirketin gelirleri yüzde 5,8 arttı. Aynı dönemde; e-ticaret satışları yüzde 27 yükseldi, reklam gelirleri yüzde 53 büyüdü. Şirket, yıl genelinde satışların yüzde 4,8 ile yüzde 5,1 arasında artmasını bekliyor.

52 yıldır kesintisiz temettü artırıyor

Walmart, yatırımcılar için en güvenilir temettü hisselerinden biri olarak öne çıkıyor.

İlk temettüsünü 1974 yılında veren şirketin mevcut temettü verileri:

• Hisse başına yıllık temettü: 0,94 dolar

• Hisse başına üç aylık temettü: 0,235 dolar

• Temettü ödeme oranı: Yüzde 51

• Temettü büyüme oranı: Yıllık yüzde 3,44

Analistler, Walmart'ın nakit akışının artmaya devam edeceğini ve temettülerin önümüzdeki yıllarda daha da yükselebileceğini öngörüyor.

1 trilyon dolar bir zirve değil, başlangıç olabilir

84 yıl önce tek bir mağaza ile başlayan Walmart, bugün dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline geldi.

E-ticaret, reklam, yapay zekâ ve güçlü temettü politikası sayesinde şirket, yalnızca geçmişin değil geleceğin de en güçlü perakende ve teknoloji oyuncularından biri olmaya aday görünüyor.

1 trilyon dolarlık piyasa değeri, Walmart için bir son değil, yeni bir büyüme döneminin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.