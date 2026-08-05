AB, dondurulan Rus varlıklarının gelirini Ukrayna'ya aktardı

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Avrupa Birliği, Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıklarından elde edilen 1,4 milyar euroluk faiz gelirini Ukrayna'ya destek amacıyla kullanacağını duyurdu.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, yaptırımlar kapsamında dondurulan Rus Merkez Bankası varlıklarından elde edilen ve 2026'nın ilk yarısını kapsayan faiz gelirlerinin AB bütçesine aktarıldığı bildirildi.

Ukrayna'ya aktarılan kaynak 8 milyar euroya ulaştı

Açıklamada, bunun dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle yapılan beşinci transfer olduğu belirtilirken, bugüne kadar bu yolla Ukrayna için sağlanan toplam kaynağın 8 milyar euroya ulaştığı ifade edildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'nın desteklenmesi amacıyla kullanılmaya devam edeceğini söyledi.

"Rusya, neden olduğu yıkımın bedelini ödemeli." ifadelerini kullanan von der Leyen, yeni aktarılacak 1,4 milyar euronun Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadelesine katkı sağlayacağını belirtti.

Avrupa Birliği, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında uygulamaya koyduğu yaptırımlar kapsamında, Rusya Merkez Bankası'na ait 200 milyar euronun üzerindeki varlığı Birlik ülkelerinde dondurmuştu.

Neden önemli?

AB, Rusya Merkez Bankası'nın ana parasına dokunmuyor. Ukrayna'ya aktarılan kaynak, dondurulan varlıkların yatırımından ve faizinden elde edilen gelirlerden oluşuyor. Bu uygulama, Ukrayna'nın finansmanında önemli bir kaynak haline gelirken, Rusya ile Batı arasındaki hukuki ve siyasi tartışmaların da merkezinde yer alıyor.