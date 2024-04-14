ABD açıkladı: '70 İran İHA'sı düşürdük'

İran'ın, Suriye'deki İsrail saldırısına cevap olarak gerçekleştirdiği İHA ve roketli saldırılara ABD deniz kuvvetleri tarafından müdahale edildiği açıklandı.

ABD merkezli yayın kuruluşu ABC News'de yer alan habere göre, ismi açıklanmayan bir ABD yetkilisi, Amerikan deniz kuvvetlerinin İsrail'e doğru fırlatılan yaklaşık 70 İran saldırı uçağını düşürdüğünü bildirdi.

ABD'li yetkili, Doğu Akdeniz'deki bir donanma destroyerinin de İran tarafından ateşlenen belirsiz sayıda balistik füzeyi düşürdüğünü söyledi.

ABD'li yetkili ayrıca, ABD'nin yardımının yanı sıra İsrail'e Fransa'nın da saldırı sırasında yardım ettiğini ve Ürdün'ün hava sahası üzerinden atılan mermileri etkisiz hale getirdiğini söyledi.