ABD, bir kez daha Ukrayna'ya arka çıktı: Başarısız olmalarına izin vermeyeceğiz

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin Almanya’daki Ramstein Üssü’nde düzenlenen 20. Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Ukrayna güçlerinin kendilerini savunmak için her şeyi yaptıklarını, Rusya’nın da galip gelmeyi başaramadığını belirten Austin, Ukrayna’ya destek vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Austin, "ABD, Ukrayna'nın başarısız olmasına izin vermeyecek, bu koalisyon Ukrayna'nın başarısız olmasına izin vermeyecek ve özgür dünya buna izin vermeyecek." ifadesini kullandı.

'Putin istediğini elde ederse...'

Austin, ABD’nin geçen hafta Ukrayna için 300 milyon dolarlık destek paketi daha açıkladığını söyleyerek, bunun Ukrayna'yı hava ve tanksavar savunmasında desteklemek için olağanüstü bir tedbir olduğunu dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başarılı olmaması için her şeyin yapılması gerektiğini kaydeden Austin, "Putin istediğini elde ederse hepimiz daha az güvende olacağız." dedi.

'Ordu kurması için de yardım edilecek'

Austin, temas grubunun Ukrayna’ya daha fazla silah vermeyi hedeflediğini belirterek, Çekya’nın 800 bin top mermisi tedarik edeceğini, Almanya, Fransa, Danimarka ve İsveç’in de kısa süre önce Ukrayna’ya yeni destek paketleri açıkladıklarını söyledi.

Başka ülkelerin de yeni yardımlar taahhüt ettiğini aktaran Austin, bunun aynı zamanda Avrupa’nın ve küresel güvenlik için bir yatırım olduğunu dile getirdi.

Austin, Ukrayna’nın özgür olmasını istediklerini vurgulayarak, Putin’in Ukrayna’dan sonra durmayacağını ancak savunması için ihtiyaç duyduğu şeylerin verilmesi durumunda Ukrayna’nın Rusya’yı durdurabileceğini ifade etti.

Ukrayna’ya gelecekte bir ordu kurması için de yardım edileceğini belirten Austin, bunun uzun vadeli güvenlik sağlayacağını sözlerine ekledi.