Son dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 07.24'te gerçekleşen depremin derinliği, 9.65 kilometre olarak belirlendi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'ndan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.24'te merkez üssü Ege Denizi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla'nın Datça ilçesinin yaklaşık 195.27 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 9.65 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.