Son dakika: ABD enflasyon rakamları açıklandı... Altın fiyatlarında son durum

Faiz oranlarına ilişkin izlenecek yol hakkında ipuçları verebilecek ABD enflasyon verileri açıklandı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artarken, yıllık bazda ise yüzde 3,4 yükseldi. ABD'de yıllık enflasyon martta ise yüzde 3,5 olmuştu.

Barınma ve benzin fiyatlarındaki artış öne çıktı

Söz konusu dönemde barınma endeksi yüzde 0,4, benzin fiyatı yüzde 2,8 yükseldi. TÜFE'deki aylık artışa barınma ve benzin fiyatlarındaki yükselişin katkısı yüzde 70'in üzerinde gerçekleşti.

Enerji endeksi nisanda aylık yüzde 1,1 artarken, gıda endeksi değişmedi. Ulaşım fiyatlarının da aylık yüzde 0,9 artması dikkati çekti.

Çekirdek enflasyon beklentiler dahilinde

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,6 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

Çekirdek enflasyon martta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,8 olmuştu.

ABD enflasyon verisi altın fiyatlarını nasıl etkiledi?

ABD enflasyonunun açıklanmasıyla beraber ons altının fiyatı 2 bin 379 dolara kadar yükseldi. Ardından 2 bin 367 dolara kadar geri çekildi. Saat 15.48 itibarıyla ons altının fiyatı yüzde 0,70 yükselişle 2 bin 374,55 dolar seviyesinde seyrediyor.

Enflasyon verileri sonrasında 10 yıllık ABD Hazine kağıdı getirisi yüzde 4,583'ten yüzde 4,368'e geriledi. EUR/USD veri sonrasında 1,08694'e kadar yükseldi.