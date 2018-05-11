ABD bütçesi nisanda rekor fazla verdi

11 Mayıs 2018

ABD'de federal bütçe nisan ayında rekor seviyede fazla verdi. Nisan ayında federal bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12, 55 milyar dolar arttı.

Nisan ayında bütçe gelirleri 456 milyar dolardan 510 milyar dolara ve harcamalar 273 milyar dolardan 296 milyar dolara yükseldi.

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre nisan ayında bütçe 214 milyar dolar fazla verdi. 2017 Nisan ayında bütçe fazlası 182 milyar dolar olmuştu. Ekonomistler, federal bütçenin nisan ayında 193,75 milyar dolar fazla vermesini bekliyorlardı.

Nisan ayında oluşan bütçe fazlasına rağmen, 1 Ekim 2017'de başlayan cari mali yılın ilk 7 ayında federal bütçe toplam 385 milyar dolar açık verdi. 2017'nin aynı döneminde açık 344 milyar dolar seviyesindeydi.

Kongre Bütçe Ofisi'nin nisan ayında yayınladığı tahminlere göre bütçe açığı 2018'de 2017'ye göre 204 milyar dolar artarak 848 milyar dolar seviyesine yükselecek.