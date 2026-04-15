ABD, İran'a baskıyı artırıyor! Bölgeye binlerce ek asker gönderilecek

ABD, Orta Doğu'daki askeri varlığını güçlendirmek amacıyla bölgeye binlerce ek asker göndermeye hazırlanıyor. Sevkiyatın denizciler ve deniz piyadelerini kapsadığı, takviyelerin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği bildirildi.

Ablukayı güçlendirme hedefi

The Washington Post'un aktardığına göre, söz konusu adımın Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik deniz ablukasını güçlendirmeyi ve Tahran'ı yeni bir anlaşmaya zorlamayı amaçladığı değerlendiriliyor.

ABD yönetiminin, haftalardır süren çatışmaları sona erdirmek için diplomatik baskıyı artırdığı, ateşkesin bozulması halinde ise ek askeri seçeneklerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Yaklaşık 400 ABD askeri yaralandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Tim Hawkins 28 Şubat'tan bu yana devam eden çatışmalarda yaralanan asker sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Hawkins, toplam 399 ABD askerinin yaralandığını, bunlardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti. Yaralanan askerlerin 354'ünün görevine geri döndüğü kaydedildi.

Çatışmalarda hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısının ise 13 olduğu, bunlardan 6'sının Kuveyt'teki İran saldırısında yaşamını yitirdiği, bir askerin ise Suudi Arabistan'da yaralandıktan sonra hayatını kaybettiği aktarıldı.

ABD ordusunda rekor asker alımı

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada orduda asker alımının rekor seviyelere ulaştığını duyurdu.

Hegseth, "Tarihi asker alım rakamları devam ediyor. ABD Hava Kuvvetleri ve ABD Uzay Kuvvetleri'nin 2026 mali yılı asker alım hedeflerine 5 ay erken ulaşıldı. Geçen yılki rekor hızın da önündeler." ifadelerini kullandı.