ABD Kongresi, Suriye'ye yönelik Sezar Yasası yaptırımlarını kaldırmaya hazırlanıyor

ABD Kongresi, Suriye’ye yönelik Sezar Yasası yaptırımlarının kaldırılmasını içeren düzenleme üzerinde çalışıyor.

NDAA kapsamında hazırlanan taslak belgede 2019 tarihli Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'nın yürürlükten kaldırılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Belgede yaptırımların kaldırılmasının bazı şartlara dayandığı ve bu kapsamda ABD Başkanı'nın konuya ilişkin ilk raporunu 90 gün içinde, ardından 4 yıl boyunca her 180 günde bir olmak üzere ilgili Kongre komitelerine sunmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Raporda, Suriye'nin terör örgütleriyle mücadelede somut adımlar attığının, azınlık haklarına saygı gösterildiğinin, komşu ülkelere karşı tek taraflı askeri faaliyet yürütülmediğinin, kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadele edildiğinin, devrik rejim döneminde işlenen insanlığa karşı suçların kovuşturulduğunun ve uyuşturucu üretimiyle mücadele edildiğinin teyidinin gerektiği bildirildi.

Bu şartların art arda iki raporlama döneminde yerine getirilmediğine hükmedilmesi halinde Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımların yeniden yürürlüğe girebileceği ifade edildi.

ABD’de bir düzenlemenin yasalaşabilmesi için Senato ve Temsilciler Meclisi'nden geçmesi, ardından Başkan'ın onayına sunulması gerekiyor.

Sezar Yasası sürecinde son durum

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Haziran'da Suriye'ye yönelik ABD yaptırım programını sonlandırmak için başkanlık kararnamesi yayımlamıştı ancak insan hakları ihlalleri, kimyasal silah faaliyetleri ve uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili yaptırımlar halen devam ediyordu.

Trump, mayıs ayında Suudi Arabistan'da düzenlenen yatırım forumunda Suriye yaptırımlarını kaldıracağını duyurmuştu. Bu açıklamadan bir gün sonra Trump, Suudi Arabistan'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile 25 yılın ardından ABD ile Suriye liderleri arasında ilk kez gerçekleşen tarihi görüşmede bir araya gelmişti.

2019 yılında yürürlüğe giren Sezar Yasası, Beşşar Esed yönetimindeki Suriye'nin ekonomik toparlanmasını kısıtlamak amacıyla ABD tarafından yürürlüğe konulmuştu.

Yasanın yürürlükten kaldırılması, Suriye'de Mart 2025'te kurulan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimin desteklenmesi bağlamında yabancı yatırım ve yardımların ülkeye geri dönmesinin önünü açacak.