ABD-Kuzey Kore zirvesine Güney Kore de katılabilir

28 Mayıs 2018

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında gelecek ay yapılması muhtemel zirveye katılabileceği bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığından bir yetkili, Trump ve Kim arasında 12 Haziran'da yapılması muhtemel zirveye Moon'un da katılabileceğini söyledi.

Zirve öncesi görüşmelerin ve çalışmaların devam ettiğini ifade eden yetkili, bu görüşmelerin sonuçlarına göre Moon'un söz konusu zirveye katılabileceğini kaydetti.

Bir üçlü zirvenin yapılması, Moon ve Kim tarafından Panmunjom Ateşkes Köyü'nde 27 Nisan'da yaptıkları zirvede önerilmişti.

Trump, geçen hafta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a bir mektup yazarak, son açıklamalarındaki "öfke ve açık düşmanlıktan" dolayı 12 Haziran’da iki lider arasında Singapur’da yapılması planlanan zirveye katılmayacağını belirtmişti.

Daha sonra Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan, Trump'ın zirveyi iptal etmesine rağmen, ABD ile görüşmelere açık olduklarını söylemişti.

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geleceği bir zirveye hala açık olduğunu ve 12 Haziran'da dahi bu buluşmanın mümkün olabileceğini ifade etmişti.

ABD heyeti, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un arasında yapılması muhtemel zirve için dün Kuzey Kore'ye varmış ve Pan

Kaynak: AA