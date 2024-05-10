BAĞ-KUR, SSK, EMEKLİ SANDIĞI: Emeklinin temmuz zammı nasıl olacak? İşte son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan dün 2024 yılının ikinci enflasyon sunumunu gerçekleştirdi. Başkan Karahan 2024 yıl sonu enflasyon tahmini 2 puan artırarak yüzde 38 seviyesine çıkardıklarını kamuoyuyla paylaştı. Karahan, önceki sunumda 42 olarak belirlenen enflasyon üst bandında ise güncelleme yapılmadığını duyurdu.

Sunumda söz alan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay da üst banda ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Enflasyon tahinini 38'e çektik ama bandın üst tarafını (yüzde 42) kesinlikle aşacağımız kanaatinde değiliz. Endişe sektöründeyiz. İşimiz endişe etmek” ifadelerini kullandı.

Maaş artışlarını etkileyecek mi?

Peki enflasyon beklentisindeki 2 puanlık artış emekli ve memura Temmuz ayında yapılacak zammı etkileyecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı kaç TL olacak?

Ekonomist Muhammet Bayram, asgari ücretle en düşük emekli maaşı arasındaki makasın kapanacağını söyledi, en düşük emekli maaşı için rakam verdi.

Milliyet’e konuşan Bayram, dört aylık enflasyonun yüzde 18,72 geldiğini söylerken, memur ve emekli zammı için mayıs ve haziran enflasyonlarının açıklanması gerektiğini hatırlattı.

Merkez Bankası’nın altı aylık enflasyon tahmini olan yüzde 25 üzerinden konuşan Bayram, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 25, memur emeklilerinin ise yüzde 20 seviyesinde Temmuz zammı alacağını ifade etti.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasındaki 5 puanlık farkın kapatılacağı görüşünü yineleyen Bayram, memurlara ilişkin ise olumlu konuşmadı. Bayram, “Memur maaşı zam oranının SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranına eşitleneceğini düşünmüyorum. Memurlar daha düşük oranda zam alacaktır. Memur emeklileri geçtiğimiz dönemlerde seyyanen zam ile birlikte ciddi artış almıştı” dedi.

Muhammet Bayram sözlerine şöyle devam etti:

* SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı zammı memur emeklileri de alacaktır. SSK ve Bağkur emeklileri ile memur emeklilerine enflasyona ilave 5 puanlık refah payı artışı ile birlikte yüzde 30 oranında zam yapılacaktır diye düşünüyorum.

Bayram en düşük emekli maaşına yönelik tahminini şöyle açıkladı:

* En düşük emekli maaşı şu anda 10 bin TL civarında. Asgari ücretle arasındaki makas hep konuşuluyordu. Şu anda asgari ücret ara zam yapılmayacağı söyleniyor. 17 bin 2 TL olan asgari ücrete karşı temmuzda emekli maaşı artırılırsa aradaki makas kapanacaktır.

* Benim en düşük emekli maaşına ilişkin tahminim yüzde 50 artışla 15 bin TL’dir. En düşük emekli maaşına 5 bin TL’lik artış bekliyorum. Kök maaş da en düşük emekli maaşına sabitlenirse büyük bir reform olacaktır.

En düşük memur maaşı ne kadar olur?

2024-2025 yıllarını kapsayan mali ve sosyal hakların belirlendiği 7. Toplu Sözleşme'ye göre; memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10 zam yapılacak.

2024’ün Ocak-Haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyonun yüzde 10’u geçmesi halinde geçen tutar da enflasyon farkı olarak memur ve memur emeklilerine ödenecek.

Buna göre görevdeki memurlardan genel müdürün (1/4) maaşı temmuz ayında 89.156 liraya, şube müdürünün 48.628 liraya, öğretmenin (9/1) 40.905 liraya, polis memurunun (8/1) 52.855 liraya, hemşirenin (5/1) 47.331 liraya, profesörün (1/4) 86.166 liraya çıkacak.