Emekli ve memur için konuşulan son zam oranı! En düşük emekli maaşı için ise iki senaryo var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre; Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 artış gösterdi. Yıllık bazda ise Nisan ayı enflasyon yüzde 69.80 olarak belirlendi.

TÜİK’e göre; Ocak ayı enflasyon oranı yüzde 6,5, Şubat ayı enflasyon oranı yüzde 4,53, Mart ayı enflasyon oranı yüzde 3,16 çıkmıştı.

Yüzde 3,18'lik Nisan enflasyonuyla birlikte ilk dört aylık zam yüzde 18.72 olarak kesinleşti.

Peki memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için konuşulan zam oranı ne? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son detaylar...

Mayıs ve haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla emeklilerin zam oranının kesinleşecek.

Mayıs ve Haziran’da enflasyonun her ay için yüzde 3 gelmesi halinde yüzde 25’lik fark oluşacak.

Şu anda emeklilerin hak etmiş olduğu zam oranı yüzde 18,72. Sadece SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon farkı alıyor. Memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı artı enflasyon farkı alacak. Bu nedenle memur emeklisinin zammı SSK ve Bağ-Kur emeklisine göre yaklaşık 5 puan daha düşük.

Ancak hükümet önceki dönemde yaptığı gibi emekli zamlarını eşitleyebilir. Ve böylece aradaki 5 puanlık fark bu kez memur emeklisi lehine kapatılabilir.

Yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram, “Burada ekstra bir refah payı artışı da olacaktır. Ben 5 puanlık bir artışla birlikte hem memur emeklilerine hem de SSK ile Bağkur emeklilerine bir artış yapılacağını düşünüyorum” dedi.

Milliyet’e konuşan Bayram, şöyle devam etti:

* Memurlara ise ekstra bir refah payı artışı olacağını düşünmüyorum. Çünkü 14-28 Mayıs seçimleri öncesi verilen bir söz vardı, bu tutuldu. Seyyanen zam artı oransal artış yapıldı. En düşük memur maaşı önce 22 bin TL seviyelerine geldi, son zamlarla birlikte bu 33 bin TL seviyesine yükseldi.

* Bu da özel sektörde ücret dengesizliği yarattı. 10 yıl özel sektörde çalışan bir kişinin maaşı ile yeni memuriyete adım atmış bir kişinin maaşı aynı oldu. Memurlara seyyanen zam yapılmayarak ben bunun dengeleneceğini düşünüyorum.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ocak 2024'ten bu yana en düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak uygulanıyor. En düşük emekli maaşında da bir düzenleme beklentisi var.

Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlanmıştı. Buna göre Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 2,54 oldu. Buradan yapılan hesaba göre Ocak-Haziran dönemi altı aylık enflasyon oranı yüzde 25,39 olacak.

Altı aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 25,39'a göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL civarında belirlenecek.

En düşük emekli maaşı için en güçlü ikinci senaryo ise bir yıllık enflasyon beklentisi hesabı oldu. Haziran sonrası yıllık enflasyonun yüzde 35-40 bandına oturması bekleniyor.

Buna göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşının 13 bin 500-14 bin TL civarında olabileceği hesaplandı.