En düşük emekli maaşı için Temmuz formülü: İki senaryo var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre; Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 artış gösterdi. Yıllık bazda ise Nisan ayı enflasyon yüzde 69.80 olarak belirlendi.

TÜİK Ocak ayı enflasyon oranını yüzde 6,5, Şubat ayı enflasyon oranını yüzde 4,53, Mart ayı enflasyon oranını yüzde 3,16 olarak açıklamıştı. TÜİK'in bugün açıkladığı yüzde 3,18'lik Nisan enflasyonuyla birlikte ilk dört aylık zam yüzde 18.72 olarak kesinleşti.

Emekli zammı için şimdi Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranları bekleniyor. Son iki ayın da enflasyon verisi açıklanmasıyla altı aylık enflasyon hesaplanacak ve emekli zammı kesinleşmiş olacak.

Milyonlarca emekli temmuz zammını bekliyor

Enflasyon maaşları her geçen gün eritirken, milyonlarca emekli Temmuz ayında alacağı zamma odaklanmış durumda.

Sabah'ın haberine göre; altı aylık enflasyonun ortaya çıkamasıyla bu rakamlar üzerinden refah payı gündeme gelecek.

En düşük emekli maaşında ilk senaryo

Ocak 2024'ten bu yana en düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak uygulanıyor. En düşük emekli maaşında da bir düzenleme beklentisi var.

Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlanmıştı. Buna göre Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 2,54 oldu. Buradan yapılan hesaba göre Ocak-Haziran dönemi altı aylık enflasyon oranı yüzde 25,39 olacak.

Altı aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 25,39'a göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL civarında belirlenecek.

En düşük emekli maaşında ikinci senaryo

En düşük emekli maaşı için en güçlü ikinci senaryo ise bir yıllık enflasyon beklentisi hesabı oldu. Haziran sonrası yıllık enflasyonun yüzde 35-40 bandına oturması bekleniyor.

Buna göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşının 13 bin 500-14 bin TL civarında olabileceği hesaplandı.

Memur emeklisinde hesap farklı

Memur emeklilerinin zam oranı SGK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı hesaplanıyor.

Piyasa katılımcılarının beklentilerinin doğru çıkması ve altı aylık enflasyonun yüzde 25 olması halinde memur ve memur emeklisinin zam oranı yüzde 8,70 enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 19,57 olacak.