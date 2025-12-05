Halkbank genç girişimciler için teminatsız 1 milyon TL’lik Gençİz Kredisi’ni başlattı

Halkbank Gençİz'25 Zirvesi'nin ikincisi İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. Bu yıl "İnsanlık İçin Gelecek: İnsan 5.0" temasıyla düzenlenen zirvenin dört ana odak başlığı ise "Küresel Birey Olmak", "Geleceğin Kodları", "Yarın İçin Bugün", "Finansal Okuryazarlık ve Girişimcilik" oldu.

Zirvenin açılışına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve davetliler katıldı.

Zirvenin açılışında konuşan Osman Arslan, hayatta büyük kapıların çoğu zaman büyük adımlarla değil, küçük ama doğru adımlarla açıldığını anlattı.

Osman Arslan, Halkbank olarak son 4 yılda 225 bin girişimciye 37 milyar lira finansman sağladıklarını belirterek, yaptıkları Jet Luck yarışması, HUBrica Hızlandırma Programı, BİGE-Bilim Kızlarla Gelecek Projesi'yle ilgili bilgi verdi.

"Genel girişimcilik kapsamındaki kredi limitlerimizi 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz"

Halkbank Genel Müdürü Arslan, kredi paketlerine bir yenisini eklediklerine dikkati çekerek, "Yeni iş kurmak veya işini büyütmek isteyen genç girişimcilere finansal destek sağlamak amacıyla Gençİz Kredisi'ni hayata geçiriyoruz. 1 milyon lira limitli olarak Kredi Garanti Fonu kefaletiyle ek teminat istemeden bu krediyi iş kurmanıza yardımcı olmak için kullandıracağız. Genel girişimcilik kapsamındaki kredi limitlerimizi de 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz" diye konuştu.