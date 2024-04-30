SON DAKİKA: MEMUR ZAMMI: 2024 zamlı memur maaşı ne kadar olacak? Memur emeklisi kaç TL alacak?

MEMUR ZAMMINDA SON GELİŞME: 6 milyondan fazla memurun maaşı Temmuz ayında yapılacak zam ile yeniden şekillenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayı enflasyon oranını yüzde 6,5, Şubat ayı enflasyon oranını yüzde 4,53, Mart ayı enflasyon oranını yüzde 3,16 olarak açıklamıştı. Bununla beraber üç aylık memur enflasyon farkı kesinleşmiş oldu.

Üç aylık enflasyon oranı yüzde 15,06 oldu. Memur toplu sözleşme zammı ise yüzde 10 olarak belirlenmişti. Buna göre üç aylık memur zammı yüzde 10,05 olarak hesaplandı.

Memurun temmuz nihai zam oranı Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon rakamları ile altı aylık enflasyonun hesaplanmasıyla kesinliğe kavuşacak. Memur zammı memur enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammı ile belirleniyor.

Tahminler doğrultusunda gelişirse...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketine göre altı aylık enflasyon rakamının yaklaşık yüzde 25 olması bekleniyor.

Piyasa katılımcılarının beklentilerinin doğru çıkması ve altı aylık enflasyonun yüzde 25 olması halinde memur ve memur emeklisinin zam oranı yüzde 8,70 enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 19,57 olacak. Bu hesaba göre ortalama memur maaşının 44 bin 500 lira civarında olması bekleniyor.



En düşük memur maaşı:

2024 Ocak: 32 bin 860 TL

6 aylık zamla (yüzde 19,57): 39 bin 291 TL



En düşük memur emeklisi maaşı:

2024 Ocak: 14 bin 740 TL

6 aylık zamla (yüzde 19,57): 17 bin 625 TL



Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4

2024 Ocak: 48 bin 414 TL

6 aylık zamla (yüzde 19,57): 57 bin 889 TL



Memur (Üniversite Mezunu) 9/1

2024 Ocak: 34 bin 217 TL

6 aylık zamla (yüzde 19,57): 40 bin 913 TL



Uzman Öğretmen 1/4

2024 Ocak: 44 bin 066 TL

6 aylık zamla (yüzde 19,57): 52 bin 690 TL





Öğretmen 1/4

2024 Ocak: 39 bin 763 TL

6 aylık zamla (yüzde 19,57): 47 bin 545 TL



Başkomiser 1/3

2024 Ocak: 48 bin 675 TL

6 aylık zamla (yüzde 19,57): 58 bin 201 TL





Polis Memuru 8/1

2024 Ocak: 44 bin 047 TL

6 aylık zamla (yüzde 19,57): 52 bin 667 TL





Uzman Doktor 1/4

2024 Ocak: 55 bin 464 TL

6 aylık zamla (yüzde 19,57): 66 bin 318 TL





Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1

2024 Ocak: 39 bin 444 TL

6 aylık (yüzde 19,57): 47 bin 163 TL



Mühendis 1/4

2024 Ocak: 49 bin 415 TL

6 aylık zamla (yüzde 19,57): 59 bin 086 TL



Avukat 1/4

2024 Ocak: 47 bin 087 TL

6 aylık zamla (yüzde19,57): 56 bin 302 TL