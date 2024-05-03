Memur ve emekli zammı son dakika: 4 aylık enflasyon farkı netleşti (Memur ve emekli zammı ne kadar?)

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın dördüncü enflasyon verisi açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 3,18, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,60 artış gösterdi. Nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3,18 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için yüzde 4.53, Mart ayı için yüzde 3.16, Nisan ayı için de yüzde 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece nisan ayı itibarıyla memur ve emeklilerin alacağı zam şimdiden yüzde 18,70 olarak belirlendi.

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında yılın 2. zammını alacak. Net rakam mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak. Memur ve memur emeklileri temmuz ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.