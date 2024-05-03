Son dakika: TÜİK açıkladı, kira zam oranı belli oldu (Mayıs kira zammı kaç TL oldu?)
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Kira artışlarını etkileyen 12 aylık TÜFE rakamları da netleşti. Peki, mayıs ayı kira zam oranı ne kadar, kaç TL oldu? İşte iş yeri kiraları için mayıs ayı zam oranı...
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon rakamları ile birlikte mayıs ayı iş yeri kira zam oranı da belli oldu.
Kira artış oranı, 12 aylık ortalama enflasyona göre belirleniyor. 12 aylık ortalama enflasyon nisan ayında yüzde 59,64 oldu.
Buna göre kontrat süresi bu ay dolan iş yeri sahiplerine kiraları için yüzde 59,64 oranında zam yapılabilecek.