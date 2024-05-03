TÜİK Nisan enflasyonunu açıkladı, Prof. Dr. Hakan Kara'dan yüzde 36'lık hedef grafiği geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon oranını yüzde 3.18 olarak açıkladı. TÜİK’e göre; Ocak ayı enflasyon oranı yüzde 6,5, Şubat ayı enflasyon oranı yüzde 4,53, Mart ayı enflasyon oranı ise yüzde 3,16’tü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2024 için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36 olarak güncellenmişti. Merkez’in tahmin aralıklarında üst bant ise yüzde 42 olarak belirlenmişti.

TÜİK’in Nisan ayı enflasyon rakamını açıklamasının hemen ardından akademisyen Prof. Dr. Hakan Kara, X (Twitter) hesabından yüzde 36’lık enflasyon hedefinin tutması için yılın kalanında gereken aylık enflasyon değerlerini grafikle paylaştı.

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara’nın yayınladığı ‘Yol sonu yüzde 36 hedefi ile uyumlu aylık enflasyon patikası’ tablosuna göre; enflasyonun Mayıs ayında yüzde 3’ün hayli altına inmesi ve her ay bir önceki aydan daha düşük çıkması gerekiyor. Ayrıca yüzde 36’lık hedefin tutması için Aralık enflasyonunun yüzde 1 ila yüzde 1,5 arasında gelmesi şart.