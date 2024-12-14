Uçakta olay çıkaran Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan'a Cüneyt Özdemir'den tepki

Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan, Türk Hava Yolları’nın Dubai-İstanbul seferini yapan uçağında olay çıkardı.

Olay görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla ortaya çıktı. Özcan, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Milyar dolarlık adamım, Türkiye’yi satın alırım" diye bağırıp uçağı birbirine kattı.

Akabinde kabin ekibi tarafından kelepçelenen Abdülkadir Özcan, uçak İstanbul’a indikten sonra güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Özcan’ın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Skandal olay sosyal medyada yoğun tepki yarattı. Abdülkadir Özcan’a tepki gösteren isimler arasında gazeteci Cüneyt Özdemir de yer aldı.

Özdemir, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, “Adam lastik üreterek Türkiye’yi satın almış! Fıkra bu kadar” ifadelerini kullandı.

Cüneyt Özdemir mesajına “En azından artık hangi lastiği almayacağımızı öğretti bize. Petlas THY’de patlamayaydı iyiydi” şeklinde devam etti.