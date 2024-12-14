Petlas yönetim kurulu üyesi Abdülkadir Özcan uçağı birbirine kattı! THY'den ilk açıklama geldi

Türk Hava Yolları’nın (THY) Dubai-İstanbul seferini yapan uçağında skandal bir olay yaşandı. Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan, uçuş sırasında alkolün etkisiyle taşkınlık çıkararak hem kabin ekibine hem de diğer yolculara sözlü saldırıda bulundu.

Olay, uçakta yolculardan biri tarafından kaydedilen görüntülerle gün yüzüne çıktı. Videoda Özcan'ın, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Milyar dolarlık adamım, Türkiye’yi satın alırım!" şeklinde bağırdığı ve kabin ekibine tehditler savurduğu görüldü.

Kelepçelenerek etkisiz hale getirildi

Özcan, kontrol altına alınamayınca kabin ekibi tarafından kelepçelendi. İstanbul’a iniş yaptıktan sonra güvenlik güçlerine teslim edilen Özcan, ifadesinin alınmasının ardından şikayetçi olunmadığı için serbest bırakıldı.

THY resmi açıklama yaptı

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özcan'ın kara listeye alındığını belirtti. Üstün, "Dubai-İstanbul seferimizde alkolün etkisiyle uçuşta taşkınlık çıkaran yolcu, kabin ekibimiz ve diğer yolcularımıza sözlü saldırıda bulunmuş, kelepçelenerek etkisiz hale getirilmiştir. Uçuş sonunda kolluk kuvvetlerine teslim edilen yolcu kara listeye alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Yaşanan olay, sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken Özcan’ın davranışları büyük tepki topladı.

Abdülkadir Özcan kimdir?

Petlas, 1976'da motorlu taşıt lastikleri üretmek üzere Petrokimya Holding bünyesinde kuruldu. 1997'de özelleştirilerek Kombassan Holding’e devredilen şirket, 2005 yılında Abdulkadir Özcan A.Ş. tarafından 70 milyon dolara satın alındı.

2008’de Abdulkadir Özcan’ın vefatının ardından yönetimi oğlu Mustafa Özcan devraldı. Aile şirketine, dedesiyle aynı adı taşıyan torun Abdulkadir Özcan da katıldı. Dedesiyle aynı adı taşıyan Abdülkadir Özcan, Petlas'ta yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta.