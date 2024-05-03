ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 124,35

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) nisan ayında yüzde 5.02 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 124.35 olarak gerçekleşti.

ENAG mart ayı enflasyonununu 5,68 olarak açıklamıştı. ENAG'a göre mart ayıda E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı yüzde 124,63 olarak gerçekleşmişti.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en çok aylık düşüş yüzde 0,00 ile "Sağlık" en fazla yükseliş ise yüzde 11,21 ile "Giyim ve Ayakkabı" kaleminde gerçekleşti.