Gözler Merkez Bankası'na çevrildi: Ekonomistlerin faiz beklentileri belli oldu!

Yurt içi piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftaya açıklayacağı yılın son faiz kararına çevrilirken ekonomistler TCMB beklentilerini açıklamaya devam ediyor.

Son olarak Matriks Haber'in Aralık ayı TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin beklenti anketi 27 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Yılın son PPK toplantısına ilişkin tahmin veren ekonomistlerin medyan beklentisi politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 39,5'ten yüzde 38 düzeyine çekilmesi yönünde oluştu.

Ankete katılan 27 ekonomistin 9'u politika faizinde 100 baz puan, 11'i 150 baz puan ve 7'si 200 baz puan indirim beklediğini ifade etti.

Bu yılın son PPK toplantısı olması nedeniyle 2025 yıl sonu faiz tahmini de yüzde 38 olarak ortaya çıktı.

2026 tahminleri de belli oldu

2026 yıl sonuna ilişkin tahmin veren 23 ekonomistin medyan beklentisi ise yüzde 28 seviyesinde gerçekleşti. 2026 yılına ilişkin beklentiler yüzde 25 ila yüzde 31 aralığında yer aldı.

Merkez Bankası faiz kararı 11 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

Kasım ayında takvim gereği PPK toplantısı yapmayan Merkez Bankası, ekim ayında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5'e çekmişti.

QNB Türkiye 100 baz puanlık indirim bekliyor

QNB Türkiye Ekonomisti Deniz Çiçek, TCMB faiz kararına ilişkin beklentilerini Matriks Haber'e değerlendirdi.

Deniz Çiçek, kasım ayında aylık enflasyondaki gerilemede işlenmemiş gıda fiyatlarının düşmesinin temel belirleyici etken olduğunu vurguladı.

Mevsimsel etkiler arındırıldığında enflasyonun eğilimini belirleyen göstergelerde, özellikle de hizmet enflasyonunda iyileşme olmadığına dikkat çeken Ekonomist Çiçek, enflasyonun ana eğiliminin uzun süredir aylık yüzde 2 civarında yatay seyrettiğini kaydetti.

Çiçek, "Enflasyonun eğilimini belirleyen göstergeler, TCMB'nin hedeflediği, 2026 sonunda enflasyonu yüzde 16'ya yaklaştıracak bir dezenflasyon patikasıyla uyumsuzdur" dedi.

Çiçek TCMB'nin faiz indirim adımlarını, enflasyon görünümü odaklı ihtiyatlı bir yaklaşımla belirleyeceğini vurguladığını hatıralarak "Bu doğrultuda, enflasyon eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş olmadıkça faiz indirim adımlarının büyüklüğünün artırılmasını beklemiyoruz. Aralık ayı PPK toplantısında, önceki toplantıda olduğu gibi 100 baz puan faiz indirimi bekliyoruz" dedi.