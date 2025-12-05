Deutsche Bank’tan kapsamlı Türkiye analizi: Dolar ne kadar olacak? Faizler düşecek mi?

Almanya merkezli Deutsche Bank’ın EMEA bölgesine yönelik hazırladığı son değerlendirmede, Türkiye ekonomisi için ılımlı büyüme, kademeli dezenflasyon ve sınırlı mali hareket alanı öngörüldü. Raporda, para politikasında dikkatli faiz indirimlerinin süreceği, rezerv pozisyonunun dengeli kalacağı ve 2026 yılına doğru orta vadeli tahvillerde olumlu seyrin güçleneceği aktarıldı.

Carry trade etkisi azalıyor

Banka, Türkiye açısından şu anda 'carry trade' fırsatlarının öne çıktığını, ancak yıl ilerledikçe getirilerin gerilemesi ve enflasyondaki yapışkan seyrin risk-getiri dengesini olumsuz etkilemeye başlayacağını ifade etti.

2025 büyümesi yukarı revize edildi

Rapora göre Türkiye ekonomisi, 2025’in ilk dokuz ayında yüzde 3,7 büyüme ortaya koyarak dayanıklılığını korudu. Yüksek reel faiz ve mali sıkılaşmaya karşın güçlü iç talep, altın fiyatlarındaki yükseliş, kredi genişlemesi ve deprem sonrası inşaat faaliyetleri büyümeyi destekleyen temel bileşenler olarak vurgulandı.

Deutsche Bank, 2025 yılı için büyüme tahminini yüzde 3,5’ten yüzde 3,8’e yükseltti; 2026 için beklentisini yüzde 4,2 olarak belirledi. Savunma, hizmet ve inşaat sektörlerinin öne çıktığı, buna karşılık düşük katma değerli sektörlerin, özellikle tekstilin zayıf görünüm sergilediği aktarıldı.

Dolar/TL beklentisi

Banka, raporunda döviz kuru için orta vadeli öngörülerini de paylaştı. Buna göre:

2025 sonu dolar/TL: 43

2026 sonu dolar/TL: 52

2027 sonu dolar/TL: 62

2026 enflasyon tahmini

Deutsche Bank, 2025’in ilk yarısında baz etkisiyle hızlı gerilediği ve enflasyonun yılın ikinci yarısının son ayında momentum kaybettiği belirtti. Gıda fiyat artışlarının, hizmet enflasyonundaki sert yapışkanlığın ve baz etkisinin zayıflamasının, yıl sonu enflasyonunun TCMB’nin yüzde 24 hedefinin üzerinde kalmasına yol açacağı ifade edildi.

2026 sonu için yüzde 23,8 enflasyon tahmini paylaşıldı. Banka, dezenflasyon sürecinin süreceğini ancak düşüşün önceki yıllara kıyasla daha kademeli ilerlemesini bekliyor.

Bütçe görünümü: Alan sınırlı

Güçlü gelir performansı ve deprem kaynaklı harcamalarda azalma sayesinde 2025 bütçe açığı yüzde 4,7’den yüzde 4’e geriledi. Ancak yüksek faiz ödemeleri nedeniyle mali tarafta manevra alanının dar kaldığı vurgulandı.

Deutsche Bank’ın beklentileri:

2025 bütçe açığı: yüzde 3,4

2026 bütçe açığı: yüzde 3,6

Sosyal destek programlarının bütçeye ek yük bindirebileceği de raporda yer aldı.

Cari dengede yeniden genişleme

Cari açığın 2024’te GSYH’nin yüzde 0,9’u seviyesine kadar gerilediği hatırlatılarak, 2025 sonunda açığın yüzde 1,4–1,5 bandında oluşmasının beklendiği ifade edildi. 2026 için öngörü ise yaklaşık 30 milyar dolar (GSYH’nin yüzde 1,8’i).

Reel değerlenme, güçlü iç talep ve altın ithalatı cari dengeyi zorlayan unsurlar olarak sıralanırken; ılımlı enerji fiyatları ve dış talepte toparlanma beklentisi bozulmanın daha sınırlı kalmasını sağlayabilecek faktörler olarak gösterildi.

Rezervlerde güçlü duruş

Bankaya göre finansman tarafında belirgin bir sorun öngörülmüyor. Raporda, artan portföy girişleri ve rezerv birikimi öne çıkarılırken, NHN kaynaklı çıkışların risk unsuru olarak kalmaya devam ettiği kaydedildi.

TCMB’nin swap ve Hazine hesapları hariç net rezervlerinin 45–50 milyar dolar, brüt rezervlerin ise 181 milyar dolar civarında olduğu belirtildi. Altın fiyatlarındaki yükselişin rezervlere yaklaşık 30 milyar dolarlık katkı sağladığı vurgulandı. Yüksek reel faizin dolarizasyonu frenlediği fakat dedolarizasyon açısından alanın artık daraldığı ifade edildi.

Faiz patikası: Her toplantıda 100 baz puan indirime devam

TCMB’nin ekim ayında politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5’e indirmesinin ardından Deutsche Bank, önümüzdeki toplantılarda da benzer büyüklükte indirimlerin süreceğini tahmin ediyor.

Banka, 2025 sonunda faiz oranının yüzde 30,5 seviyesine gerilemesini bekliyor. Dezenflasyondaki iyileşme tahminlerden daha güçlü gerçekleşirse 150 baz puanlık indirim ihtimalinin arttığı belirtiliyor.

2027 sonu politika faizi tahmini ise yüzde 25 düzeyinde.