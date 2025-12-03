Ekonomistlerden enflasyon değerlendirmeleri: Merkez Bankası'na işaret ettiler

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verilerinin beklentilerin oldukça altında kalmasının ardından ekonomistler art arda değerlendirmeler yaptı.

TÜİK verilerine göre kasımda enflayson aylık bazda yüzde 0,87, yıllık bazda yüzde 31,07 olarak gerçekleşti.

Böylece enflasyonda aylık bazda 2,5 yılın, yıllık bazda 4 yılın en düşük seviyesi kaydedildi.

Ekonomistler enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, enflasyon verilerine ilişkin X hesabında yaptığı paylaşımda" Enflasyonu 30'un altına düşürme çabası devam ediyor. TÜFE Kasım ayında 0,87 artmış. Ne diyor Çinli Bilge Sun Tzu: Beni ilk kez aldattığında sana, ikinci kez aldattığında bana yazıklar olsun." ifadelerine yer verdi.

Merkez Bankası ne yapacak?

Ekonomist Uğur Gürses, enflasyon gerçekleşmelerini ve beklentileri hatırlattığı paylaşımında "Merkez Bankası'nın sırat köprüsü şimdi başlıyor" dedi.

Gürses paylaşımında "Son 12 aylık enflasyon yüzde 31, enflasyon eğilimi yüzde 25, hedef yüzde 16. 12 ay sonrasına, piyasa katılımcıları yüzde 23.5, reel kesim yüzde 35.7, hane halkı ise yüzde 52.2 bekliyor" ifadelerine yer verdi.

Gürses, bu tabloyla birlikte Merkez Bankası’nın olası faiz indirimlerinde nasıl bir tutum sergileyeceğinin önem kazandığını vurguladı. “Coşkuyla mı yoksa temkinle mi faiz indirecek?” sorusunu gündeme getiren Gürses, "Güvensizlik ortamında, ara hedef ilan eden otoritenin temkinli olması tercih edilir" dedi.

'200 baz puanlık faiz indirimine kapı açıldı'

Ekonomist İris Cibre ise enflasyon verileri sonrası Merkez Bankası'nın aralık ayında 200 baz puanlık bir faiz indirimi yapabileceğini kaydetti.

Cibre, yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 seviyesinde olabileceğini ve SGK emekli zammının da yüzde 12 civarında olabileceğini söyledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz da enflasyonun beklentinin çok altında, hatta anketlerde beklenen en düşük enflasyon tahminlerinin bile altında gerçekleştiğine dikkati çekti.

Özellikle alt detaylara bakıldığında, gıdada negatif bir seyir görüldüğünü ifade eden Eryılmaz, diğer hizmetler tarafında da görece seviyenin özellikle İstanbul enflasyonuna göre daha düşük geldiğini söyledi.

TCMB'ye ilişkin faiz indirim beklentilerine değinen Eryılmaz, "Merkez Bankasının bu ay 150 baz puanlık faiz indirimi yapmasını bekliyorum. Hatta piyasada 200 baz puanlık faiz indirimi beklentiler dahiline girdi" dedi.

Bürümcekçi'den 100 baz paunlık indirim beklentisi

AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yılın son ayında kurlar, ücretler, yönetilen fiyatlar ve emtia fiyatlarında herhangi bir şokun gözlenmemesi durumunda enflasyonun yılı yüzde 31 civarında kapatacağı öngörüsünde bulundu.​​​​​​​

Gıda enflasyonunu işlenmemiş gıda grubunun aşağı çektiğini belirten Bürümcekçi, "Bu doğrultuda, gıda fiyatlarının yıllık artış hızı yüzde 27,4'e yavaşlarken Enflasyon Raporu gıda fiyatı yeni varsayımının altında gerçekleşmiş oldu" ifadesini kullandı.

Merkez Bankasının faiz sürecine ilişkin de Bürümcekçi, Bankanın 100 baz puanlık faiz indirimi yapacağı öngörüsünde bulundu.

Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Kutay Gözgör de AA'ya yaptığı açıklamada enflasyonun beklentilerin belirgin şekilde altında kalmasının TCMB'nin bu ayki Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde elini kuvvetlendirdiğini belirtti.

Mevcut veri setinin TCMB'ye sıkı para politikası duruşundan taviz vermeden faiz indirimi döngüsünü başlatabilmesi için gerekli manevra alanını sağladığını söyleyen Gözgör, TCMB'nin aralık toplantısında 200 baz puanlık bir indirimle politika faizini yüzde 37,5 seviyesine çekmesini beklediklerini ifade etti.