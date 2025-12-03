ING Global'den Türkiye için enflasyon ve faiz tahmini! Büyüme verilerine dikkat çekti

ING Global, Türkiye'ye ilişkin faiz ve enflasyon tahminini açıkladı.

Banka, enflasyon düşüş politikasında kalmaya devam ettiğini belirtirken, yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 civarında olmasını bekliyor.

ING, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aralık toplantısında ihtiyatlı bir faiz indirimi yapmasını öngörüyor.

Büyüme verilerine dikkat çekti

Kuruluşun raporunda, kasım ayı enflasyon verilerinin Merkez Bankası'nı gevşeme patikasında kalma konusunda cesaretlendirebileceği ifade edilirken, son büyüme verileri ve öncü göstergelerin enflasyonda yukarı yönlü risklere işaret ettiğine dikkat çekildi.

Raporda, "Bu ortamda TCMB'nin aralık toplantısında ihtiyatlı kalarak 100 baz puanlık ölçülü bir faiz indirimi yapmasını bekliyoruz, bununla birlikte daha büyük bir faiz indirimi ihtimalini de yok saymıyoruz" denildi.