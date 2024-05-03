SON DAKİKA: Elektriğe büyük zam kapıda! Prof. Dr. Hakan Kara duyurdu

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde görev yapan Prof. Dr. Hakan Kara, X (Twitter) hesabından tüketici fiyatları enflasyonu (TÜFE) ile elektrik fiyatları arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir grafik paylaştı.

Prof. Dr. Hakan, "Elektriğe ciddi zam geleceğini" belirtirken, zam tarihi olarak ise Temmuz-Ağustos aylarını işaret etti.

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Kara’nın paylaştığı grafiğe göre elektrik fiyatları 2023’ün ilk dört ayında yatay seyrederken, TÜFE’de yukarı yönlü artış dikkat çekiyor.

TÜİK Nisan ayı enflasyonu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK’in hesabına göre; Nisanda aylık enflasyon yüzde 3,18 oldu. Yıllık bazda ise Nisan ayı enflasyonu yüzde 69.80 olarak tespit edildi.

ENAG’ın açıkladığı veriler ise TÜİK’in oldukça üzerinde… ENAG’a göre; Nisanda yıllık enflasyon yüzde 124,35, aylık enflasyon ise yüzde 5,02 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2024 için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36 olarak güncellenmişti. Merkez’in tahmin aralıklarında üst bant ise yüzde 42 olarak belirlenmişti.

Elektrik birim fiyatları

EPDK'nın (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) yılda dört kez 'maliyet değişimlerine göre' belirlenip, her tarife dönemi başında açıklanıyor.

Elektrik maliyet belirlemelerinde (elektrik birim fiyatların berlenmesi); enerji üretim maliyetleri, dağıtım, vergiler, yatırım, enflasyon gibi etkenler belirleyici oluyor.

Elektrik tarife dönemleri

1 Ocak, 1 Nisan, 1 Temmuz ve 1 Ekim (her tarife dönemi, üçer aylık dönemlerden oluşuyor). Her tarife döneminin birim elektrik fiyatları, bir önceki ayın son günü belirlenip kamuoyuna açıklanıyor.