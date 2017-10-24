ABD, nükleer bombardıman uçaklarını hazırladı

24 Ekim 2017

ABD Hava Kuvvetleri Komutanı General David Goldfein, nükleer silah taşıma kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarını Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez 24 saat esasına göre teyakkuza geçirmeye hazırlandıklarını bildirdi.

Goldfein, "Bu, sadece hazır olduğumuz konusunda güvence veren bir diğer adımdır. Bunu spesifik bir durum için söylemiyorum, ancak buna içinde bulduğumuz küresel durumun gerçekliği olarak bakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

B-52'ler emir bekliyor

B-52'lere teyakkuza geçme emrinin henüz verilmediği ancak bunun gerçekleşmesi durumunda Soğuk Savaş'tan sonra ilk kez, nükleer bomba taşıyan B-52 bombardıman uçaklarının uçuşa başlayacağı kaydedildi.

Söz konusu emrin ne zaman verilebileceğiyle ilgili yorumunda ise Goldfein, "Bu tamamen kimden, ne tür bir eylemden ve bizim hazırlık durumumuza verilen dikkatle ilgili olacaktır." dedi.

"Dünya artık tehlikeli bir yer"

Amerikalı komutan ayrıca, "Dünya artık tehlikeli bir yer ve nükleer silah kullanımından açık açık bahseden insanlar var. Artık sadece Sovyetler Birliği ve bizim olduğumuz çift kutuplu dünyada yaşamıyoruz. Nükleer kapasitesi olan başka oyuncular da var." ifadelerini de kullanarak üstü kapalı şekilde Kuzey Kore'ye gönderme yaptı.

Kaynak: AA