ABD ve Avustralya'dan 600 milyon dolarlık kritik maden hamlesi

Avustralya ile ABD, kritik mineraller alanındaki iş birliklerini güçlendirme kapsamında önemli bir finansman adımı attı.

İki ülke, Tronox Holdings tarafından yürütülen nadir toprak elementleri rafinerisi projesi için yaklaşık 849 milyon Avustralya doları (600 milyon ABD doları) tutarında potansiyel destek sağlamayı değerlendiriyor.

Export Finance Australia ile US Export-Import Bank, Batı Avustralya ve ABD’yi kapsayan proje için ayrı ayrı 424 milyon Avustralya dolarına kadar finansman desteği sağlayabileceklerine ilişkin niyet mektupları yayımladı.

Planlanan rafineride, mevcut madencilik ve işleme kapasitesinden yararlanılarak hafif ve ağır elementleri içeren karışık nadir toprak karbonatı üretilecek. Bu ürünlerin savunma sanayisi, imalat ve temiz enerji teknolojileri açısından stratejik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Nikel projesine de destek

İki finans kuruluşu ayrıca, Ardea Resources Ltd.’nin Batı Avustralya’daki Kalgoorlie Nikel Projesi için de ayrı ayrı 500 milyon Avustralya dolarına kadar destek mektubu yayımladı. Projenin, ülkenin en büyük nikel-kobalt rezervlerinden birini içerdiği ifade ediliyor.

Söz konusu gelişmelerin, geçen yıl Beyaz Saray’da imzalanan çerçeve anlaşmanın ardından müttefik ülkelerin kritik mineral tedarik zincirlerini güvence altına alma yönündeki daha geniş stratejisinin parçası olduğu değerlendiriliyor.