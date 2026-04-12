Netanyahu'dan Lübnan'a müzakere onayı: İki şartımız var

İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan’la doğrudan başlatılacağı duyurulan müzakereleri iki şartla onayladığını savunarak, "Hizbullah’ın tasfiye edilmesini istiyoruz. Ayrıca Lübnan ile nesiller boyu sürecek gerçek bir barış anlaşması istiyoruz" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile ateşkes ve Lübnan konusundaki gelişmelere ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Yaklaşık 13 dakika süren ve büyük ölçüde İsrail kamuoyuna yönelik açıklamasında Netanyahu, ABD’nin Pakistan’da İran ile barış müzakereleri yürüttüğü bir süreçte, "İran’a yönelik saldırıların henüz sona ermediğini" söyledi. Netanyahu, "İran, bizi ortadan kaldırmak istiyordu. Şimdi ise hayatta kalmak için mücadele ediyor. Daha yapacak çok şeyimiz var. İran’da karşı harekete geçerek korku eşiğini ilk aşan biz olduk" iddiasında bulundu.

İsrail’in saldırılardaki faaliyetlerini sıralayan ve bunlar arasında İran’ın üst düzey liderlerinin öldürülmesi ile bu ülkenin nükleer ve füze kapasitesinin imha edilmesinin de bulunduğunu öne süren Netanyahu, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının da bir anlaşma yoluyla ya da başka yollarla ortadan kaldırılacağını iddia etti.

İsrail’in saldırıları ile İran’ın nükleer silah elde etmesinin önüne geçildiğini savunan Netanyahu, "Saldırılar kapsamında 8 nükleer bilim insanını etkisiz hale getirdik ve bugün İran’ın aktif bir zenginleştirme tesisi yok" dedi.

Netanyahu, "İran ateşkes için yalvarıyor" iddiasında bulunurken, "İran artık eski İran değil" ifadelerini kullandı. Netanyahu ayrıca, İran’daki liderlik içinde de iç çatışmalar yaşandığını savundu.

Netanyahu ayrıca, Lübnan ile gelecek hafta ABD'nin başkenti Washington DC'de yapılması planlanan doğrudan görüşmelere onay verdiğini söyledi. Lübnan’ın geçtiğimiz ay doğrudan müzakereler için temasa geçtiğini söyleyen Netanyahu, "Bu daha önce hiç olmamıştı. Onay verdim ancak iki şartım var: Hizbullah’ın tasfiye edilmesini istiyoruz. Ayrıca Lübnan ile nesiller boyu sürecek gerçek bir barış anlaşması istiyoruz" dedi.