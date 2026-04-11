İran, ABD ile müzakere için ön şartını açıkladı!

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırması ile başlayan savaşa, ateşkesle ara verilirken taraflar müzakere için İslamabad'a uçtu.

Kritik görüşme için hazırlıklar devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma olmazsa en iyi silahlarla donatılan gemilerin yıkım için harekete geçeceği tehdidinde bulunurken, İran'ın ise Lübnan’da ateşkes sağlanmadan ve mal varlıkları serbest bırakılmadan ABD ile müzakerelerin başlayamayacağını bildirdiği iddia edildi.

Ön şartlar kabul edilmeden müzakere edilmeyecek

İran basınına göre Pakistan'daki İran müzakere heyeti, ABD’ye ön şart olarak sunulan ve ABD’nin de kabul ettiği yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyor.

Heyetin, "İran’ın varlıklarının serbest bırakılması ve Lübnan’da ateşkes sağlanması" konusunda sunduğu ön şartların henüz uygulanmadığı ve bu konuyu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’e ileteceği belirtilirken, müzakere kararının ise ABD’nin ön şartlar ile ilgili tutumuna bağlı olarak alınacağı kaydedildi.