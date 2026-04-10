Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma olmazsa gemileri en iyi silahlarla yüklüyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, yarın Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran konusunda yapılacak görüşmelerin başarılı olamaması durumu karşısında gemilerini "en iyi silahlarla" yüklediklerini duyurdu.

Trump, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İslamabad için yola çıkmasından kısa süre sonra New York Post gazetesine kısa bir röportaj verdi.

İslamabad'daki görüşmelerin başarılı olup olmayacağı sorusuna Trump, "Yaklaşık 24 saat içinde bunu öğreneceğiz. Çok yakında öğreneceğiz." yanıtını verdi.

Donald Trump, "Sıfırlama işlemi yapıyoruz. Gemileri en iyi mühimmatla, şimdiye kadar yapılmış en iyi silahlarla yüklüyoruz. Daha önce yaptıklarımızdan bile daha iyileri ve bunlarla onları paramparça ettik. Gemileri yüklüyoruz. Yapılmış en iyi silahlarla yüklüyoruz, tam bir yıkım için kullandığımızdan bile daha yüksek seviyede." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, bu silahlar hakkında, "Anlaşmaya varamazsak, onları kullanacağız ve gayet verimli bir şekilde kullanacağız." dedi.

İslamabad'da görüşmesi planlanan ABD ve İran heyetleri hakkında Trump, "Doğruyu söyleyip söylemediğinizi bilecek en iyi insanlarla karşı karşıyasınız." görüşünü paylaştı.

Trump, Mamdani'den 3 şey istedi

Trump, röportajda, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'ye hükümet güçlerinden destek alarak "kentteki suç ortamını durdurması gerektiğini" savundu.

ABD Başkanı Trump, kentteki vergilerin düşürülmesi gerektiğini, aksi taktirde herkesin bu şehirden gideceğini öne sürerek, şehrin; özellikle Manhattan'ın temizlenmesi ve şehrin adeta "parlatılması" gerektiğini ifade etti.

Trump, Mamdani'ye seslenerek, "Ve ABD hükümetini çağırarak suçu durdurmalısınız. Bu 3 şey." diye konuştu.