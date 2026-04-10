Pezeşkiyan'dan Türkiye mesajı: İran'la dayanışmasını takdir ediyoruz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Türkiye'nin İran'a ve savaşa yönelik barışçıl tutumunu değerlendirdi. Pezeşkiyan yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin, İran'a yönelik acımasız saldırıları kınayan tutumu ve özellikle Türk milletinin İran'la etkileyici dayanışmasını takdir ediyoruz" dedi.
Erdoğan'a teşekkür etmişti
Daha önce sosyal medya hesabı üzerinde de paylaşım yapan Pezeşkiyan, Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etmişti.
Mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “aziz kardeşim” diye hitap eden Pezeşkiyan, “Saldırgan Siyonist rejimi kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır” ifadelerini kullanmıştı.
İran Cumhurbaşkanı ayrıca, “Kardeş Türk milleti İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir. Bu şerefli yolu, ilahi lütufla birlikte devam edeceğiz" diye yazmıştı.