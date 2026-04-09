Hürmüz'de geçişlere sınırlama: Günlük 15 gemi

İran'ın, ABD ile varılan ateşkes anlaşması kapsamında Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerine sınırlama getirdiği bildirildi.

Rus haber ajansı TASS'ın üst düzey bir İranlı kaynağa dayandırdığı habere göre, uygulama bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Geçişlere günlük sınır

Söz konusu düzenlemeye göre, boğazdan günlük gemi geçişinin en fazla 15 ile sınırlandırıldığı aktarıldı. Küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda alınan bu kararın, deniz trafiğinde belirgin bir yavaşlamaya yol açtığı ifade ediliyor.

Yeni rota zorunluluğu

İran Devrim Muhafızları (IRGC), gemilerin mayın risklerinden kaçınması amacıyla geleneksel rotalar yerine İran kara sularından geçen yeni bir güzergah kullanmasını zorunlu hale getirdi. Buna göre gemilerin, Larak Adası çevresindeki sulardan geçerek boğaza kuzeyden girip güneyden çıkması gerekiyor.

Bu düzenlemenin ardından son 24 saatte yalnızca 6 geminin geçiş yaptığı, normal şartlarda ise bu sayının yaklaşık 140 olduğu kaydedildi.

Tankerler beklemede

Kpler verilerine göre, Körfez bölgesinde yaklaşık 172 milyon varil ham petrol ve rafine ürün taşıyan 180'den fazla tanker beklemeye alındı. Bu durum, arz zincirine ilişkin endişeleri artırdı.

Britanya merkezli denizcilik güvenlik şirketi Ambrey de, onaylı sevkiyatlar dahil olmak üzere Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde risklerin sürdüğüne dikkat çekti.

Risk istihbarat şirketi Verisk Maplecroft'tan Torbjorn Soltvedt ise birçok nakliye hattının temkinli davranmaya devam edeceğini ve iki haftalık sürenin biriken sevkiyatları eritmek için yeterli olmayabileceğini belirtti.

Petrol fiyatlarında yükseliş

Şubat ayı sonunda başlayan çatışmaların ardından İran'ın boğazı büyük ölçüde kapatması, küresel petrol fiyatlarında sert artışa yol açmıştı. Yeni uygulama da geçişlerin sınırlı kalacağı beklentisini güçlendirerek fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu.

ICE'de Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,67 artışla 98,23 dolara yükselirken, NYMEX'te Batı Teksas petrolü yüzde 5,84 artarak 99,90 dolar seviyesine çıktı.